بدائل - Alegion

Xelex

xelex.ai

Xelex AI هو مزود خدمات تنظيم البيانات متخصص في البيانات لإنشاء نماذج لغة كبيرة وتحسينها. غالبًا ما يكون عملاؤنا هم فريق علوم البيانات في شركات التكنولوجيا الذين يقومون ببناء وتحسين نماذجهم أو نماذجهم لعملائهم. القطاعات التي نعمل فيها هي في المقام الأول الرعاية الصحية، وذكاء الأعمال لتطبيقات مركز الا...