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Alchemer

Alchemer

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الموقع الإلكتروني: alchemer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alchemer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قد ترغب في تغيير العالم. Alchemer هو الحل الوحيد الذي يساعدك على التحول إلى مؤسسة تتمحور حول العملاء حقًا.

الموقع الإلكتروني: alchemer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alchemer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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