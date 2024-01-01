Al Yaum

Al Yaum

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الموقع الإلكتروني: alyaum.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Al Yaum على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تغطي صحيفة اليوم الأخبار اليومية والاقتصاد والرياضة وأخبار العالم والمجتمع ونمط الحياة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: alyaum.com

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