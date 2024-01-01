Al-Watan

Al-Watan

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الموقع الإلكتروني: alwatan.com.sa

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Al-Watan على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

وتقدم من خلال منصاتها المتعددة المعرفة والأخبار وما بعدها، تحليلاً ومعلومات وبيانات ومتابعة وتغطية وفق أحدث التقنيات ومفاهيم الصحافة الرقمية الجديدة.

الموقع الإلكتروني: alwatan.com.sa

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Al-Watan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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