Al Eqtisadiah

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الاقتصادية هي صحيفة يومية سعودية، تصدر عن الشركة السعودية للأبحاث والنشر. وهي متخصصة في الأخبار الاقتصادية العالمية والخليجية والسعودية وكل ما يتعلق بأسواق الأسهم والطاقة والعقارات.

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