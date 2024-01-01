Akute Health

Akute Health

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الموقع الإلكتروني: akutehealth.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Akute Health على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

السجل الصحي الإلكتروني الحديث لبدء التشغيل المباشر للمستهلك. خدمة أكثر من 100 ألف مريض نشط. توفير ساعة يوميًا للفرق من خلال التشغيل الآلي وإدارة المهام.

الموقع الإلكتروني: akutehealth.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Akute Health. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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