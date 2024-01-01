Ajourney

Ajourney

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الموقع الإلكتروني: ajourney.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ajourney على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أتمتة الموارد البشرية والرواتب الخاصة بك دون عناء. نحن نساعد في إعداد عملك وتشغيل كشوف المرتبات بحيث تقضي الحد الأدنى من الوقت في الإدارة.

الموقع الإلكتروني: ajourney.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ajourney. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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