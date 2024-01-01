Ajker Patrika

Ajker Patrika

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الموقع الإلكتروني: ajkerpatrika.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ajker Patrika هي وسيلة إعلام إخبارية باللغة البنغالية تقدم محتوى موثوقًا وملائمًا للقراء من خلال منصاتها المطبوعة والرقمية. تنشر Ajker Patrika أكبر عدد من الإصدارات الإقليمية في البلاد.

الموقع الإلكتروني: ajkerpatrika.com

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