بدائل - AiTrillion
Talkable
talkable.com
برامج تسويق إحالة رائعة ✅ للمتاجر عبر الإنترنت والشركات المحلية وخدمات b2b. برنامج ولاء العملاء لتسويق النمو. سهل التشغيل والاختبار والتحسين! مكافأة عملائك!
Fivestars
fivestars.com
Fivestars عبارة عن منصة دفع وتسويق شاملة تجمع بين التكنولوجيا سهلة الاستخدام والمكافآت والعروض الترويجية القابلة للتخصيص والأتمتة.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Smile.io
smile.io
حول عملاء المرة الأولى إلى عملاء دائمين باستخدام تطبيق الولاء الأكثر ثقة في العالم. أكثر من 125 مليون متسوق يكسبون نقاطًا من خلال Smile. أعط الناس ما يحبون.
Friendbuy
friendbuy.com
يمكن للعلامات التجارية ذات النمو المرتفع أن تحصل على المزيد من كل عميل من خلال Friendbuy. من خلال برنامج الإحالة والولاء الأفضل في فئته، يمكن للعلامات التجارية تحقيق ما لا يقل عن 5-10% من المبيعات من خلال الإحالات، مع قيمة عمرية أعلى بمقدار 4 أضعاف. تعمل Friendbuy مع علامات DTC التجارية مثل Casper و...
LoyaltyLion
loyaltylion.com
العلاقات التي تتجاوز النقاط والمكافآت. اسمح لعملائك الحاليين بتنمية أعمالك نيابةً عنك. كيف؟ استخدم LoyaltyLion لإنشاء برنامج ولاء يتجاوز النقاط والمكافآت، مما يؤدي إلى زيادة قيمة عمر العميل واكتساب فعال من حيث التكلفة من خلال علاقات أفضل مع العملاء.
TapMango
tapmango.com
TapMango strengthens relationships by providing a Customer Engagement Platform offering businesses innovative solutions through their own loyalty program.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify is an API-first, cloud-based promotion and loyalty management platform for digital teams. It assists in growing customer loyalty, acquiring new customers, and boosting revenue with targeted incentives and contextual rewards. We help companies of all sizes launch, distribute and track cust...
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo is an enterprise-grade, SaaS-based AI powered loyalty platform that helps brands launch holistic rewards programs while collecting and leveraging zero-party & first-party data generated by its personalization engine. Zinrelo combines technology with deep data analytics and ongoing strategy c...
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz is a Loyalty platform for SMBs, designed for agencies. We digitized all the printed promotions and provide free push-notifications channel to businesses. That helps to increase retention, revenue, and customer base for SMBs. White labeled Reseller account help to get additional recur...
Annex Cloud
annexcloud.com
تعمل منصة Loyalty Experience Platform™ الشاملة والمرنة والقابلة للتطوير من Annex Cloud على تمكين المؤسسات العالمية من التقاط بيانات الطرف الأول والصفر والتصرف بناءً عليها للمشاركة والتعرف والمكافأة وإضافة القيمة بسلاسة عبر رحلة العميل بأكملها - بدءًا من الوعي وحتى الشراء وحتى الاحتفاظ والولاء. والدع...
Perkville
perkville.com
يعد Perkville أحد الحلول الرائدة في مجال الاحتفاظ والإحالة لقطاعات الصحة واللياقة البدنية والصالون والمنتجعات الصحية وتجارة التجزئة. يتكامل برنامج المكافآت الخاص بنا مباشرةً مع نقاط البيع أو أنظمة الجدولة ويمكن تصميمه خصيصًا لكل عمل تجاري. يتميز نظام Perkville بأنه موجود في الشركات حول العالم، ويمكن...
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخد...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مؤيديها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج...
Marsello
app.marsello.com
الولاء الذكي والتسويق لتجار التجزئة متعددي القنوات. قم بدمج تطبيقات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الخاصة بك لتقديم تجربة عملاء مخصصة بالكامل.
Xoxoday
xoxoday.com
المكافآت والحوافز والمزايا والبنية التحتية للدفعات للشركات. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات.