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بدائل - AiTrillion

Talkable

Talkable

talkable.com

برامج تسويق إحالة رائعة ✅ للمتاجر عبر الإنترنت والشركات المحلية وخدمات b2b. برنامج ولاء العملاء لتسويق النمو. سهل التشغيل والاختبار والتحسين! مكافأة عملائك!

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Fivestars عبارة عن منصة دفع وتسويق شاملة تجمع بين التكنولوجيا سهلة الاستخدام والمكافآت والعروض الترويجية القابلة للتخصيص والأتمتة.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.

Smile.io

Smile.io

smile.io

حول عملاء المرة الأولى إلى عملاء دائمين باستخدام تطبيق الولاء الأكثر ثقة في العالم. أكثر من 125 مليون متسوق يكسبون نقاطًا من خلال Smile. أعط الناس ما يحبون.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

يمكن للعلامات التجارية ذات النمو المرتفع أن تحصل على المزيد من كل عميل من خلال Friendbuy. من خلال برنامج الإحالة والولاء الأفضل في فئته، يمكن للعلامات التجارية تحقيق ما لا يقل عن 5-10% من المبيعات من خلال الإحالات، مع قيمة عمرية أعلى بمقدار 4 أضعاف. تعمل Friendbuy مع علامات DTC التجارية مثل Casper و...

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

العلاقات التي تتجاوز النقاط والمكافآت. اسمح لعملائك الحاليين بتنمية أعمالك نيابةً عنك. كيف؟ استخدم LoyaltyLion لإنشاء برنامج ولاء يتجاوز النقاط والمكافآت، مما يؤدي إلى زيادة قيمة عمر العميل واكتساب فعال من حيث التكلفة من خلال علاقات أفضل مع العملاء.

TapMango

TapMango

tapmango.com

TapMango strengthens relationships by providing a Customer Engagement Platform offering businesses innovative solutions through their own loyalty program.

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify is an API-first, cloud-based promotion and loyalty management platform for digital teams. It assists in growing customer loyalty, acquiring new customers, and boosting revenue with targeted incentives and contextual rewards. We help companies of all sizes launch, distribute and track cust...

Zinrelo

Zinrelo

zinrelo.com

Zinrelo is an enterprise-grade, SaaS-based AI powered loyalty platform that helps brands launch holistic rewards programs while collecting and leveraging zero-party & first-party data generated by its personalization engine. Zinrelo combines technology with deep data analytics and ongoing strategy c...

Boomerangme

Boomerangme

boomerangme.biz

Boomerangme.biz is a Loyalty platform for SMBs, designed for agencies. We digitized all the printed promotions and provide free push-notifications channel to businesses. That helps to increase retention, revenue, and customer base for SMBs. White labeled Reseller account help to get additional recur...

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

تعمل منصة Loyalty Experience Platform™ الشاملة والمرنة والقابلة للتطوير من Annex Cloud على تمكين المؤسسات العالمية من التقاط بيانات الطرف الأول والصفر والتصرف بناءً عليها للمشاركة والتعرف والمكافأة وإضافة القيمة بسلاسة عبر رحلة العميل بأكملها - بدءًا من الوعي وحتى الشراء وحتى الاحتفاظ والولاء. والدع...

Perkville

Perkville

perkville.com

يعد Perkville أحد الحلول الرائدة في مجال الاحتفاظ والإحالة لقطاعات الصحة واللياقة البدنية والصالون والمنتجعات الصحية وتجارة التجزئة. يتكامل برنامج المكافآت الخاص بنا مباشرةً مع نقاط البيع أو أنظمة الجدولة ويمكن تصميمه خصيصًا لكل عمل تجاري. يتميز نظام Perkville بأنه موجود في الشركات حول العالم، ويمكن...

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخد...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مؤيديها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج...

Marsello

Marsello

app.marsello.com

الولاء الذكي والتسويق لتجار التجزئة متعددي القنوات. قم بدمج تطبيقات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الخاصة بك لتقديم تجربة عملاء مخصصة بالكامل.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

المكافآت والحوافز والمزايا والبنية التحتية للدفعات للشركات. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات.

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