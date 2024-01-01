بدائل - Aistetic
Esenca
esenca.ai
Esenca هو حل لقياس الجسم يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم أحدث التقنيات لتزويد عملائك بتوصيات فورية بشأن الحجم، وتزويدك برؤى حول احتياجاتهم. يمكن دمج Esenca بسلاسة في أي موقع ويب، ويمكن الوصول إليه من أي متصفح ويب، مما يمنح المستخدمين القدرة على الحصول على أكثر من 100 قياس للجسم وتوصيات الحجم في أ...
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK هي منشئ تقنية مسح الجسم المحمول الرائدة عالميًا الحاصلة على براءة اختراع والتي تدفع الابتكار في مجال البيع بالتجزئة من خلال تقديم توصيات مخصصة للملاءمة والحجم والتجربة الافتراضية للمتسوقين لمساعدة العلامات التجارية على تقليل العائدات مع زيادة التحويل وقيمة الطلب (AOV). توفر تحليلات بيانات الج...