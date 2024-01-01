AiSixteen

AiSixteen

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الموقع الإلكتروني: aisixteen.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AiSixteen على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AISixteen Studio هو مولد صور مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمح للمستخدمين بإنشاء صور من إدخال النص. تم تصميم الأداة لاستخدامها لأغراض مختلفة، بما في ذلك لافتات مواقع الويب ورسومات الوسائط الاجتماعية وصور المنتجات والفن الرقمي. يمكن للمستخدمين إدخال أوصاف نصية بسيطة وستقوم الأداة بإنشاء صور تطابق الوصف. وتتم عملية توليد الصور من خلال سلسلة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يعني أن الصور يتم إنشاؤها بسرعة وبدقة عالية. هناك أيضًا تقنيات متقدمة متاحة لأولئك الذين يريدون المزيد من التحكم في الإخراج. يعد AISixteen Studio سهل الاستخدام وسهل الاستخدام، ولا يتطلب سوى إدخال نص أساسي لإنشاء صور ذات مظهر احترافي. يمكن تنزيل الصور التي تم إنشاؤها بتنسيقات ملفات مختلفة لسهولة استخدامها على منصات مختلفة. الأداة محمية بحقوق الطبع والنشر لـ AISixteen وتتوافق مع لوائح القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، مما يضمن حماية بيانات المستخدم. بشكل عام، يعد AISixteen Studio أداة مفيدة لأي شخص يسعى إلى إنشاء صور عالية الجودة لمحتواه الرقمي بسرعة.

الموقع الإلكتروني: aisixteen.com

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