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AiSensy عبارة عن منصة Whatsapp Chatbot وإدارة علاقات العملاء والتسويق. يمكنك تعزيز مبيعاتك وأتمتة دعمك وإرسال رسائل البث إلى آلاف المستخدمين وإدارة جهات اتصال Whatsapp على AiSensy. * اختر من بين قوالب Chatbot المعدة مسبقًا للبرمجة اللغوية العصبية (قم بتوصيل Google Dialogflow بـ Whatsapp) * احصل على حضور مؤكد على Whatsapp (علامة خضراء) * تعزيز المبيعات والدعم الآلي

الموقع الإلكتروني: m.aisensy.com

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