AiSensy

AiSensy

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: m.aisensy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AiSensy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AiSensy عبارة عن منصة Whatsapp Chatbot وإدارة علاقات العملاء والتسويق. يمكنك تعزيز مبيعاتك وأتمتة دعمك وإرسال رسائل البث إلى آلاف المستخدمين وإدارة جهات اتصال Whatsapp على AiSensy. * اختر من بين قوالب Chatbot المعدة مسبقًا للبرمجة اللغوية العصبية (قم بتوصيل Google Dialogflow بـ Whatsapp) * احصل على حضور مؤكد على Whatsapp (علامة خضراء) * تعزيز المبيعات والدعم الآلي
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: m.aisensy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AiSensy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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