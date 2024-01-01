بدائل - Airpost
Meta Business Suite
business.facebook.com
قم بإدارة جميع أنشطتك التجارية على Facebook وMessenger وInstagram من مكان واحد.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
X Pro
pro.twitter.com
X PRO، المعروف سابقًا باسم TweetDeck، هو تطبيق لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات X (Twitter سابقًا). كان TweetDeck في الأصل تطبيقًا مستقلاً، ثم استحوذت عليه شركة Twitter Inc. وتم دمجه في واجهة Twitter. وهو مشابه لتطبيق "Dashboard App" الخاص بتويتر والذي تم إيقافه في عام 2016. مثل تط...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Buffer
buffer.com
قم ببناء جمهورك وتنمية علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Metricool
metricool.com
تحليل وإدارة وتنمية وجودك الرقمي. كل شيء في مكان واحد. قم بتخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، ومراجعة بياناتك، وإدارة حملاتك الإعلانية عبر الإنترنت.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الشركات والوكالات على تعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. سجل مجانا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Planable
planable.io
Planable هو مركز قيادة حملات الوسائط الاجتماعية الموثوق بها من قبل الوكالات والمستقلين وفرق التسويق للإنشاء والتعاون والموافقة والجدولة.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Sprout Social
sproutsocial.com
أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
Loomly
loomly.com
Loomly هي منصة نجاح العلامة التجارية التي تمكن فرق التسويق من تنمية العلامات التجارية الناجحة عبر الإنترنت من خلال ميزات التعاون والنشر والتحليلات.
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
Publer
publer.io
قم بجدولة منشوراتك على Facebook، ومنشورات Instagram، والتغريدات، وتحديثات LinkedIn، ودبابيس Pinterest، ومنشورات Google My Business، ومقاطع الفيديو على YouTube باستخدام Publer. توفير الوقت، وزيادة حركة المرور، والتركيز على عملك.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
RADAAR
radaar.io
منصة مذهلة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية والوكالات والشركات الناشئة التي ترغب في جذب المتابعين ونشر محتوى فريد و...
CoSchedule
coschedule.com
مجموعة من أدوات التسويق الذكية التي ستساعدك على الاستمرار في التركيز، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وإسعاد فريقك. كن منظمًا الآن.
UNUM
unum.la
أدوات للمبدع في العصر الحديث
Heropost
heropost.io
إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وجدولة منشورات غير محدودة، والتفاعل مع الجمهور الذي اخترته، وتتبع الأداء وتحليله باستخدام تقارير متعمقة.
Vista Social
vistasocial.com
أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك
SocialBee
socialbee.io
المزيد من العملاء المحتملين، وجهد أقل. أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتدريب والفرق. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا، لا حاجة لبطاقة ائتمان. احجز عرضًا توضيحيًا.
Tailwind
tailwindapp.com
الأداة التي تبدو وكأنها فريق تسويق. تقوم Tailwind بأتمتة الأجزاء الأكثر صعوبة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من النمو بشكل أكثر ذكاءً وأسرع.
AgoraPulse
agorapulse.com
برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
FeedHive
feedhive.io
نمنحك قوى خارقة على مواقع التواصل الاجتماعي ⚡. أتمتة التفاعل والتحويل عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire هي أداة قوية لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية والشركات والوكالات والأفراد في جميع أنحاء العالم. ارفع مستوى لعبتك باستخدام Social Media CRM والتحليلات المتقدمة وجدولة النشر وأمين المحتوى والمزيد!
Tweet Hunter
tweethunter.io
احصل على المزيد من النتائج لعملك وعلامتك التجارية الشخصية على تويتر أكثر من أي وقت مضى. مدعوم من الذكاء الاصطناعي والأتمتة. قم بتجربته مجانا.
Social Champ
socialchamp.io
أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للتحكم في الفضاء الرقمي. إدارة حسابات اجتماعية متعددة، وإنشاء منشورات تحتوي على صور أو مقاطع فيديو، وتنظيم الرسائل الواردة، وتحسين عائد الاستثمار، وتتبع التحليلات، وإنشاء التقارير، وتبسيط وأتمتة عملية إنشاء المحتوى باستخدام Social Champ.
Postly
postly.ai
صمم وانشر حملاتك التسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. يقوم الكاتب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى عالي الجودة لتحسين محركات البحث.
Sendible
sendible.com
ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow عبارة عن منصة لتحسين وسائل التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية الرائدة والناشرين. تستخدم الشركة خرطوم تويتر، وتنقر فوق البيانات المستمدة من وكيل الارتباط الخاص بها، جنبًا إلى جنب مع خوارزميات الملكية، لتحسين تسليم الرسائل على الشبكات الاجتماعية. تعتقد الشركة أن فهم واستخدام المقاييس الرئي...
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
Hypefury
hypefury.com
مساعدك الشخصي لتنمية جمهورك على تويتر وتحقيق الدخل منه. لقد اخترنا أفضل التقنيات التي يستخدمها Twitter OG، وقمنا بتحويلها إلى تطبيق: - إنشاء محتوى جديد بسلاسة - تنمية جمهورك - تنمية قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك - بيع المزيد من المنتجات
Ocoya
ocoya.com
Ocoya هي أداة مجانية لأتمتة محتوى الذكاء الاصطناعي لإنشاء ونشر محتوى جذاب على وسائل التواصل الاجتماعي مثل المنشورات والتسميات التوضيحية والمدونات وعلامات التصنيف.
Sociamonials
sociamonials.com
Sociamonials هي أداة تساعد الشركات على تحقيق عائد استثمار أعلى من خلال التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نقدم أفضل الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي. جربنا مجانًا لمدة 14 يومًا.
SocialGest
socialgest.net
SocialGest عبارة عن مجموعة من الأدوات لتحسين تنفيذ استراتيجيات الوسائط الاجتماعية. جدولة المحتوى لنشره على Instagram وTwitter وFacebook وLinkedin. قم بتحليل المقاييس والمراقبة والتعاون مع الآخرين والتفاعل مع مجتمعك.
Hearsay Systems
hearsaysocial.com
ينبغي للتكنولوجيا أن تعزز العلاقات الإنسانية، وليس أن تحل محلها. تسمح منصة Hearsay Client Engagement للمستشارين بتنمية العلاقات التجارية بشكل أصيل وذكي. تقوم شركة Hearsay فقط بتوجيه والتقاط الميل الأخير من الاتصالات الرقمية بشكل استباقي لتقديم تجربة العميل البشري على نطاق واسع.
Iconosquare
iconosquare.com
قم بتعزيز تواجدك على Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn من خلال رؤى حصرية وأدوات إدارة هي الأفضل في فئتها لفريقك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Taplio
taplio.com
جذب المزيد من الفرص من LinkedIn. استخدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإنشاء محتوى LinkedIn أفضل يحقق النتائج لك أو لفريقك.
SocialPlanner
socialplanner.io
برنامج تسويق وإدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ميسور التكلفة للعثور على المحتوى وتخطيطه وجدولته لمنصات وسائط اجتماعية متعددة، في لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.
Flick
flick.social
كل ما تحتاجه للنمو على Instagram في منصة واحدة سهلة الاستخدام. في العام الماضي، استخدم ما يزيد عن 100.000 من منشئي المحتوى والمسوقين والوكالات Flick كمنصة مفضلة لديهم لعلامات التصنيف والجدولة والتحليلات.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
StoryChief
storychief.io
يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.
eclincher
eclincher.com
اكتشف Eclincher، منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة التي ستحتاج إليها! تغلب على ارتباك وسائل التواصل الاجتماعي وتحكم في مهام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك!
Tweetmonk
tweetmonk.com
أداة نشر المواضيع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك كتابة وجدولة ونشر التغريدات والمواضيع على Twitter بسلاسة. قم بزيادة تفاعلك على تويتر باستخدام التحليلات والمقاييس.
SocialBu
socialbu.com
الكل في واحد حل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات الصغيرة. SocialBu هو الحل الأمثل لتحسين تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أقصى قدر من النتائج. النشر والاستجابة والتحليل والأتمتة - كل ذلك من داخل SocialBu.
MeetEdgar
meetedgar.com
برنامج جدولة الوسائط الاجتماعية الفريد الذي يقوم بالجدولة نيابةً عنك. لماذا يجبرك الآخرون على القيام بكل الجدولة؟ يقوم Edgar تلقائيًا بسحب المنشورات من مكتبة المحتوى الخاصة بك لإبقاء تواصلك الاجتماعي متجددًا كل يوم، بشكل متكرر.
Mention
mention.com
احصل على الأداة الشاملة التي تتيح لك الاستماع إلى جمهورك ونشر المشاركات المتميزة والرد على عملائك.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Nuelink
nuelink.com
جدولة أشهر من المحتوى الاجتماعي في دقائق! يساعدك Nuelink على تخطيط الوسائط الاجتماعية الخاصة بك وأتمتتها وإدارتها ويوفر لك الوقت للتركيز على عملك بينما تدير الوسائط الاجتماعية نفسها بنفسها.
Statusbrew
statusbrew.com
تفاعل مع العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. Statusbrew هي أداة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على توحيد صندوق الوارد الاجتماعي الخاص بك، وتجمع فريقك معًا، وتنشئ سير عمل آليًا. وهناك المزيد.
Inflact
inflact.com
مجموعة أدوات التسويق لـ Instagram قم بتكييف حساب Instagram الخاص بك للعمل باستخدام الأدوات الذكية - قم ببناء جمهور مستهدف، والتفاعل مع العملاء، وتخطيط المحتوى. ساعد العملاء المحتملين على اكتشاف منتجاتك وبناء الولاء لعلامتك التجارية في 3 خطوات.
NiceJob
nicejob.com
أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.