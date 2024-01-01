AILab Tools عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي توفر مجموعة من وظائف تحرير الصور عبر الإنترنت. إنه يسخر الذكاء الاصطناعي لتسهيل مجموعة من عمليات معالجة الصور والتحسينات مثل تلوين الصور بالأبيض والأسود، وزيادة الحدة، وتعديلات التباين، وتوسيع الصورة بدون فقدان. تحتوي المنصة أيضًا على أدوات متخصصة لمهام مميزة مثل الرسوم المتحركة للصور وتغيير عمر الصورة وتبديل جنس الصورة وتغيير نمط الصورة. باستخدام واجهة برمجة تطبيقات AILab، يتم تمكين المستخدمين من تطوير تطبيقات معالجة الصور المخصصة الخاصة بهم. تتضمن بعض المنتجات الرئيسية إزالة الخلفية بالذكاء الاصطناعي، والصورة بالذكاء الاصطناعي، والصورة بالذكاء الاصطناعي. في فئة "Portrait AI"، تتوفر ميزات مثل تغيير تعبيرات الوجه وتغيير تصفيفة الشعر وتبديل العمر والجنس. من ناحية أخرى، تشمل فئة "Image AI" خدمات في مجال رفع مستوى الصورة، وتحسين الصورة، وتلوين الصورة بالذكاء الاصطناعي، وإزالة تشويش الصورة، من بين أمور أخرى. تعمل ميزة "إزالة الخلفية بالذكاء الاصطناعي" على تسهيل إزالة الخلفية العامة والخلفية. إلى جانب هذه الوظائف الأساسية، توفر أدوات AILab وظائف مساعدة أخرى لتحسين جودة الصور والصور الشخصية.

الموقع الإلكتروني: ailabtools.com

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