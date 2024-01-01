موقع (Aigei.com)، والذي يقدم مجموعة واسعة من موارد الوسائط الرقمية بما في ذلك المؤثرات الصوتية وموسيقى الخلفية والنماذج ثلاثية الأبعاد ولقطات الفيديو والمزيد. فهو يوفر موارد مجانية الاستخدام بموجب تراخيص المشاع الإبداعي (CC) بالإضافة إلى التراخيص التجارية المدفوعة لمختلف الأصول. تشمل الفئات الرئيسية للموارد ما يلي: * مؤثرات صوتية (أكثر من 691.000 عنصر) تشمل البيئات الطبيعية ومشاهد الحياة وأصوات البشر والحيوانات والحرب وما إلى ذلك. * موسيقى خلفية/BGM (أكثر من 43,900 عنصر) عبر حالات مزاجية وموضوعات مختلفة مثل الألعاب والأفلام ومقاطع الفيديو القصيرة. * نماذج ثلاثية الأبعاد (فئات مختلفة مثل النماذج العامة والنماذج المتخصصة والمواد/الأنسجة) * قوالب الفيديو واللقطات وأصول المؤثرات البصرية * الأصول الرسومية ثنائية الأبعاد مثل الرموز والرسوم التوضيحية والخلفيات وما إلى ذلك. * الموارد الفنية للعبة مثل عناصر واجهة المستخدم والشخصيات والمهارات وما إلى ذلك. * البرامج التعليمية والأدوات البرمجية/المكونات الإضافية

الموقع الإلكتروني: aigei.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 爱给网. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.