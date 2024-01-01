AIChatbot

AIChatbot

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: aichatbot.so

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AIChatbot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AIChatbot عبارة عن أداة إنشاء روبوت محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء. يمكّنك AIChatbot من إنشاء روبوت محادثة GPT مخصص يتم تدريبه من بياناتك الخاصة. يتم تحقيق ذلك عن طريق تحميل عنوان URL لموقع الويب الخاص بك أو ملفات PDF أو خريطة الموقع. يمكن لـ AIChatbot الرد على استفسارات العملاء بلغات متعددة ويوفر سهولة تضمين أداة chatbot مباشرة على موقع الويب الخاص بك
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: aichatbot.so

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AIChatbot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

zendesk.com

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Intercom

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Verizon

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