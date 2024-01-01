قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

AIChatbot عبارة عن أداة إنشاء روبوت محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء. يمكّنك AIChatbot من إنشاء روبوت محادثة GPT مخصص يتم تدريبه من بياناتك الخاصة. يتم تحقيق ذلك عن طريق تحميل عنوان URL لموقع الويب الخاص بك أو ملفات PDF أو خريطة الموقع. يمكن لـ AIChatbot الرد على استفسارات العملاء بلغات متعددة ويوفر سهولة تضمين أداة chatbot مباشرة على موقع الويب الخاص بك

الموقع الإلكتروني: aichatbot.so

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