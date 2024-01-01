AiBlocks

AiBlocks

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الموقع الإلكتروني: aiblocks.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AiBlocks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AiBlocks عبارة عن منصة لتوليد الصور تعتمد على Web3 AI ويمكن الوصول إليها مجانًا. ينصب التركيز الأساسي للمنصة على تمكين المجتمعات من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لإنشاء محتوى متميز. تركز AiBlocks على الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي وتقنية blockchain (Web3) والجمع بين هذه التخصصات، وربط الحقوق الرقمية وتوليد الفن بشكل أساسي. يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي داخل AiBlocks للمستخدمين إنشاء صور أو رسومات فريدة، مما يوفر دفعة كبيرة في إنشاء المحتوى الرقمي. وكجزء من نظام Web3 البيئي، تضمن AiBlocks أيضًا التعامل الآمن واللامركزي مع البيانات، مما يوفر للمستخدمين مستوى من خصوصية البيانات يتوافق مع مبادئ تقنيات blockchain. باستخدام AiBlocks، يمكن للمجتمعات تعزيز عملياتها الإبداعية، مما يوفر وسيلة لإنشاء محتوى رائد بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي. لاحظ أنه للاستفادة الكاملة من ميزات AiBlocks، يحتاج المستخدمون إلى تمكين JavaScript، مما يؤكد على الطبيعة التفاعلية للنظام الأساسي الذي يشمل كلاً من مدخلات المستخدم وتوليد الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: aiblocks.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AiBlocks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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