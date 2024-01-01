AiBlocks عبارة عن منصة لتوليد الصور تعتمد على Web3 AI ويمكن الوصول إليها مجانًا. ينصب التركيز الأساسي للمنصة على تمكين المجتمعات من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لإنشاء محتوى متميز. تركز AiBlocks على الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي وتقنية blockchain (Web3) والجمع بين هذه التخصصات، وربط الحقوق الرقمية وتوليد الفن بشكل أساسي. يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي داخل AiBlocks للمستخدمين إنشاء صور أو رسومات فريدة، مما يوفر دفعة كبيرة في إنشاء المحتوى الرقمي. وكجزء من نظام Web3 البيئي، تضمن AiBlocks أيضًا التعامل الآمن واللامركزي مع البيانات، مما يوفر للمستخدمين مستوى من خصوصية البيانات يتوافق مع مبادئ تقنيات blockchain. باستخدام AiBlocks، يمكن للمجتمعات تعزيز عملياتها الإبداعية، مما يوفر وسيلة لإنشاء محتوى رائد بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي. لاحظ أنه للاستفادة الكاملة من ميزات AiBlocks، يحتاج المستخدمون إلى تمكين JavaScript، مما يؤكد على الطبيعة التفاعلية للنظام الأساسي الذي يشمل كلاً من مدخلات المستخدم وتوليد الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: aiblocks.app

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