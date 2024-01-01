AI-Lawyer عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر استشارات قانونية فورية وأدوات لإنشاء المستندات لتحل محل الاستشارات الباهظة الثمن والانتظار الطويل للمواعيد والنصوص القانونية المربكة. يمكن الوصول إلى النظام الأساسي عبر الإنترنت ويضمن الخصوصية وعدم الكشف عن هويته للعملاء. كما أنه يوفر أيضًا منشئًا للمستندات القانونية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء أي اتفاقية قانونية في دقيقة واحدة دون خبرة قانونية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المنصة بمدقق المستندات للحصول على ملخص سهل الفهم لأي اتفاقية ومقارنة المستندات لمقارنة الاتفاقيات المختلفة ومعرفة الاختلافات بينها. يعد AI-Lawyer أيضًا فعالاً من حيث التكلفة ويوفر موارد مفيدة مع شرح بلغة واضحة للمصطلحات القانونية. حصلت المنصة على تقييم عالي بـ 5 نجوم من 252 مستخدمًا ويوصي بها من استخدموها. تحمي AI-Lawyer حقوق المستخدمين ومحافظهم مع توفير حل قانوني مناسب وفعال من حيث التكلفة وعالي الجودة.

الموقع الإلكتروني: app.ailawyer.pro

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AI Lawyer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.