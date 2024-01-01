AI Humanize

AI Humanize

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الموقع الإلكتروني: aihumanize.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AI Humanize على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AI Humanize.IO: أداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي المثالية لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي بشكل مثالي. فهو يحول نص الذكاء الاصطناعي إلى محتوى بشري بنسبة 100% ويتجاوز كاشف الذكاء الاصطناعي بسلاسة. مثالي لـ GPTZero وTurnitin وCopyleak.

الموقع الإلكتروني: aihumanize.io

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