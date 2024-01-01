يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AI Humanize على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

AI Humanize.IO: أداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي المثالية لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي بشكل مثالي. فهو يحول نص الذكاء الاصطناعي إلى محتوى بشري بنسبة 100% ويتجاوز كاشف الذكاء الاصطناعي بسلاسة. مثالي لـ GPTZero وTurnitin وCopyleak.

الموقع الإلكتروني: aihumanize.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AI Humanize. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.