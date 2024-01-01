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التحليلات التنبؤية والمسارات السريرية للمستشفيات. في AgileMD، نقوم ببناء منصة التحليلات التنبؤية والخوارزميات السريرية الأكثر تقدمًا في الوقت الفعلي للمستشفيات. يساعد محركنا السحابي آلاف الأطباء والممرضات في جميع أنحاء البلاد على اتخاذ القرارات الطبية، بحيث يتلقى كل مريض أعلى جودة وقيمة من الرعاية بناءً على أحدث المعرفة والبيانات الطبية.

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