AgileMD

AgileMD

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الموقع الإلكتروني: agilemd.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التحليلات التنبؤية والمسارات السريرية للمستشفيات. في AgileMD، نقوم ببناء منصة التحليلات التنبؤية والخوارزميات السريرية الأكثر تقدمًا في الوقت الفعلي للمستشفيات. يساعد محركنا السحابي آلاف الأطباء والممرضات في جميع أنحاء البلاد على اتخاذ القرارات الطبية، بحيث يتلقى كل مريض أعلى جودة وقيمة من الرعاية بناءً على أحدث المعرفة والبيانات الطبية.

الموقع الإلكتروني: agilemd.com

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