Agentnoon

Agentnoon

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الموقع الإلكتروني: agentnoon.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Agentnoon على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تصميم المؤسسة ومنصة تخطيط القوى العاملة لدفع الأداء التنظيمي. تمكين اتخاذ القرار الاستراتيجي باستخدام تصميم مؤسسي سريع وسهل وتفاعلي، وتخطيط القوى العاملة، وأداة تحليلات الأشخاص الديناميكية.

الموقع الإلكتروني: agentnoon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Agentnoon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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