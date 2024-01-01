AFAS Software هي شركة هولندية مملوكة لعائلة تقوم بتطوير منتجات برمجية للشركات. من خلال تطبيقنا نسعى جاهدين لتقليل العمل الإداري قدر الإمكان أو جعله أقل مللًا حيثما نستطيع. نحن نؤمن بأن موظفينا هم أغلى ما لدينا وهدفهم هو إسعاد عملائنا البالغ عددهم 12.000. يذهب جزء كبير من أرباحنا مباشرة إلى مؤسسة AFAS التي نريد من خلالها مساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم. نحن نؤمن بالمشاريع التي لها تأثير كبير على حياة الناس والتي تلهم الآخرين للمشاركة أيضًا. باختصار، تسعى مؤسسة AFAS جاهدة لتحقيق الاستدامة والجودة والاحترام والشفافية.

الموقع الإلكتروني: afas.com

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