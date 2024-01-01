AFAS Software

AFAS Software

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الموقع الإلكتروني: afas.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AFAS Software على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AFAS Software هي شركة هولندية مملوكة لعائلة تقوم بتطوير منتجات برمجية للشركات. من خلال تطبيقنا نسعى جاهدين لتقليل العمل الإداري قدر الإمكان أو جعله أقل مللًا حيثما نستطيع. نحن نؤمن بأن موظفينا هم أغلى ما لدينا وهدفهم هو إسعاد عملائنا البالغ عددهم 12.000. يذهب جزء كبير من أرباحنا مباشرة إلى مؤسسة AFAS التي نريد من خلالها مساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم. نحن نؤمن بالمشاريع التي لها تأثير كبير على حياة الناس والتي تلهم الآخرين للمشاركة أيضًا. باختصار، تسعى مؤسسة AFAS جاهدة لتحقيق الاستدامة والجودة والاحترام والشفافية.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: afas.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AFAS Software. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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weclapp

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