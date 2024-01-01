ADXL هي أداة أتمتة تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن الشركات من تشغيل الحملات الإعلانية دون عناء على قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة بما في ذلك Google وFacebook وLinkedIn وTikTok وInstagram وTwitter في مكان واحد. لا تتطلب الأداة أي مهارات تقنية أو شهادة، مما يجعلها في متناول أي شخص. بفضل خيارات النسخ وإعادة الاستهداف المحسنة بالذكاء الاصطناعي من ADXL، يمكن للشركات زيادة المشاركة ومعدلات التحويل والتوسع بسرعة. توفر الأداة حلولاً توسع نطاق الوصول وتعزز التحكم، مما يجعل من السهل إدارة قنوات متعددة بكفاءة. يمكن للذكاء الاصطناعي الذي تم تدريبه على سبع سنوات من بيانات سلوك الحملة الإعلانية إدارة الميزانيات بذكاء وتقديم قنوات فعالة من حيث التكلفة تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى التحسين اليدوي. توفر المنصة تحسينًا عبر القنوات ورؤية القناة، مما يؤدي إلى تحسين عائد الاستثمار والشفافية في التحليلات والمقاييس. يوفر ADXL نهجًا هجينًا ومرنًا، مما يسمح للشركات باستخدام حسابات الإعلانات الخاصة بها أو تسليم إعلانات ADXL. توفر الأداة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تتطابق مع العملاء بناءً على شرائح الاستهداف المفرط المعدة مسبقًا والقوائم الجاهزة لإعادة الاستهداف. علاوة على ذلك، تتضمن حملات ADXL الرائدة الفورية إعلانات Facebook وLinkedIn وGoogle الرائدة، مما يؤدي إلى إنشاء أتمتة مبسطة عبر الأنظمة الأساسية وتقليل متاعب إنشاء المئات من قوائم إعادة الاستهداف. تأتي الأداة أيضًا مع تتبع تحويل سهل وفعال يتم تثبيته وإدارته من خلال مقتطف رمز واحد. بشكل عام، تعد ADXL أداة فعالة من حيث التكلفة وفعالة وذكية تعمل على تبسيط الإيرادات وتنميتها مع تحسين عائد الاستثمار.

الموقع الإلكتروني: adxl.ai

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