ADXL

ADXL

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: adxl.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ADXL على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ADXL هي أداة أتمتة تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن الشركات من تشغيل الحملات الإعلانية دون عناء على قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة بما في ذلك Google وFacebook وLinkedIn وTikTok وInstagram وTwitter في مكان واحد. لا تتطلب الأداة أي مهارات تقنية أو شهادة، مما يجعلها في متناول أي شخص. بفضل خيارات النسخ وإعادة الاستهداف المحسنة بالذكاء الاصطناعي من ADXL، يمكن للشركات زيادة المشاركة ومعدلات التحويل والتوسع بسرعة. توفر الأداة حلولاً توسع نطاق الوصول وتعزز التحكم، مما يجعل من السهل إدارة قنوات متعددة بكفاءة. يمكن للذكاء الاصطناعي الذي تم تدريبه على سبع سنوات من بيانات سلوك الحملة الإعلانية إدارة الميزانيات بذكاء وتقديم قنوات فعالة من حيث التكلفة تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى التحسين اليدوي. توفر المنصة تحسينًا عبر القنوات ورؤية القناة، مما يؤدي إلى تحسين عائد الاستثمار والشفافية في التحليلات والمقاييس. يوفر ADXL نهجًا هجينًا ومرنًا، مما يسمح للشركات باستخدام حسابات الإعلانات الخاصة بها أو تسليم إعلانات ADXL. توفر الأداة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تتطابق مع العملاء بناءً على شرائح الاستهداف المفرط المعدة مسبقًا والقوائم الجاهزة لإعادة الاستهداف. علاوة على ذلك، تتضمن حملات ADXL الرائدة الفورية إعلانات Facebook وLinkedIn وGoogle الرائدة، مما يؤدي إلى إنشاء أتمتة مبسطة عبر الأنظمة الأساسية وتقليل متاعب إنشاء المئات من قوائم إعادة الاستهداف. تأتي الأداة أيضًا مع تتبع تحويل سهل وفعال يتم تثبيته وإدارته من خلال مقتطف رمز واحد. بشكل عام، تعد ADXL أداة فعالة من حيث التكلفة وفعالة وذكية تعمل على تبسيط الإيرادات وتنميتها مع تحسين عائد الاستثمار.

الموقع الإلكتروني: adxl.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ADXL. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

GetSales

GetSales

getsales.io

Otis AI

Otis AI

meetotis.com

Digitalsero

Digitalsero

digitalsero.com

AnyTrack

AnyTrack

anytrack.io

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Datafeedwatch

Datafeedwatch

datafeedwatch.com

LinkedoJet

LinkedoJet

linkedojet.com

Lebesgue

Lebesgue

lebesgue.io

Dialog Insight

Dialog Insight

app.dialoginsight.com

BIK

BIK

bik.ai

Convertedin

Convertedin

converted.in

GTR Autopost

GTR Autopost

gtrautopost.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية