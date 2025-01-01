تطبيق ADVFN Germany يوفر معلومات شاملة عن الأسواق المالية، أسعار الأسهم، تحليلات السوق، وأدوات مالية متنوعة للمستثمرين.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أسعار الأسهم ، وأسعار العملة ، والتحليلات المالية ، وآلة حاسبة العملة ، ودورات المواد الخام ، والمعلومات حول البورصة ، والأسهم ، والتشفير ، والصناديق ، و EFTs ، والمشتقات ، والخيارات وشهادات الخيارات. Advfn هو على الإنترنت

يوفر تطبيق ADVFN Germany للمستخدمين وصولًا شاملاً إلى الأسواق المالية العالمية ، حيث يقدم بيانات ورؤى في الوقت الفعلي في أسعار الأسهم ومؤشرات السوق ومعدلات الأجنبية والسلع. تم تصميم هذه المنصة لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة من خلال تقديم أخبار الشركة المفصلة وتحليل السوق من أكثر من 80 سوقًا عالميًا.

تتضمن الميزات الرئيسية للتطبيق الوصول إلى أسعار الأسهم والرسوم البيانية الحية ، مما يتيح للمستخدمين مراقبة اتجاهات السوق وتتبع استثماراتهم بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر التطبيق مجموعة واسعة من البيانات المالية والأخبار ، مما يجعله موردًا قيماً لكل من المستثمرين المبتدئين والمتمرسين الذين يسعون للبقاء على اطلاع على تطورات السوق.

من خلال الاستفادة من هذا التطبيق ، يمكن للمستخدمين تعزيز استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم من خلال أدوات معلومات السوق وأدوات التحليل في الوقت المناسب ، مما يساعدهم على التنقل في المناظر الطبيعية المالية المعقدة بشكل أكثر كفاءة. يركز التطبيق على توفير وظائف البيانات المالية الدقيقة وفي الوقت المناسب كرفيق موثوق لأي شخص مهتم بالأسواق المالية العالمية.

تم إنشاء هذا الوصف بواسطة الذكاء الاصطناعي (الذكاء الصناعي). يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرتكب أخطاء. تحقق من المعلومات المهمة.

الموقع الإلكتروني: advfn.com

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