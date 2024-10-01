بدائل - Advantage Club

KudosLink

kudoslink.com

KudosLink، وهو جزء من CultureBoard، هو برنامج للتعرف على الموظفين يساعد الشركات على بناء علاقات أقوى والتعرف على الإنجازات وبناء ثقافات صحية في مكان العمل. يعد KudosLink، الذي يحظى بثقة المستخدمين من Canva أو Tesla أو Amazon، بمثابة رابط قوي بين مديري الموارد البشرية والموظفين، مما يعمل على تحسين ال...