بدائل - AdRapid
Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...
VistaCreate
create.vista.com
أبسط محرر صور على الإنترنت ᐉ VistaCrate (Crello سابقًا) ➤ قم بإنشاء تصميماتك الخاصة ✓ النشر ✓ الغلاف ✓ الرسوم المتحركة ☝ استخدم أفضل برامج التصميم عبر الإنترنت ⏩ إنه سهل ومجاني! أداة تصميم رسومية مجانية لمساعدتك على إنشاء محتوى مثير للإعجاب في دقائق. تصفح الآلاف من القوالب الاحترافية وقم بتحريرها ع...
Animaker
animaker.com
Animaker هو صانع فيديو رسوم متحركة يمكنك تنفيذه بنفسك (#DIY) عبر الإنترنت، ويقدم عروضًا تقديمية بجودة الاستوديو في متناول الجميع. مقاطع الفيديو المتحركة، تم تنفيذها بشكل صحيح!
Fotor
fotor.com
محرر صور مجاني على الإنترنت للجميع. يمكنك تحرير الصور مجانًا باستخدام محرر الصور Fotor ببضع نقرات فقط. فهو يغطي جميع أدوات تحرير الصور عبر الإنترنت، بحيث يمكنك قص الصور وتغيير حجمها وإضافة نص إلى الصور وحتى إنشاء صور مجمعة وإنشاء تصميمات رسومية بسهولة.
Genially
genial.ly
قم بإنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية والمحتويات المذهلة الأخرى بنفسك أو مع فريقك.
Prezi
prezi.com
Prezi هي شركة برمجيات العروض التقديمية المجرية تأسست في عام 2009، ولها مكاتب في بودابست وسان فرانسيسكو وريغا. اعتبارًا من أبريل 2018، كان لدى Prezi أكثر من 100 مليون مستخدم قاموا بإنشاء أكثر من 325 مليون عرض تقديمي عام تمت مشاهدته أكثر من 3.5 مليار مرات.كلمة بريزي هي الشكل المختصر لكلمة "عرض" باللغة...
Artboard Studio
artboard.studio
قم بتصميم مشاريعك وتحريكها والتعاون فيها وتقديمها باستخدام مكتبة واسعة من الأصول والقوالب مباشرة في المتصفح.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
Piktochart
piktochart.com
قم بتسجيل الدخول واستخدم Piktochart لإنشاء رسوم بيانية أو ملصقات أو تقارير أو عروض تقديمية أو منشورات أو رسومات وسائط اجتماعية جميلة. لا حاجة لخبرة في التصميم
Visme
visme.co
قم بإنشاء عروض تقديمية احترافية ورسوم بيانية تفاعلية وتصميم جميل ومقاطع فيديو جذابة، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ باستخدام Visme اليوم.
Wepik
wepik.com
أصبح التصميم سهلاً لعملك. اكتشف وجرب مجموعتنا من القوالب، سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل لجعلها مثالية لشركتك الصغيرة.
Snappa
snappa.com
يجعل Snappa من السهل إنشاء أي نوع من الرسومات عبر الإنترنت. قم بإنشاء ونشر الصور لوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والإعلانات والمزيد!
Creatopy
creatopy.com
اجعل تصميماتك تنبض بالحياة من خلال منصة التصميم الجرافيكي عبر الإنترنت. استخدم القوالب المصممة بشكل احترافي وتعاون في إنشاء أفضل الرسومات.
Marq
marq.com
يعمل Marq (Lucidpress سابقًا) على تمكين الجميع في المؤسسة من إنشاء محتوى خاص بالعلامة التجارية باستخدام قوالب العلامة التجارية المقفلة. قبل وداعًا لأعمالك المتراكمة الإبداعية.
FotoJet
fotojet.com
محرر صور ومصمم جرافيك وصانع كولاج مجاني عبر الإنترنت! تحويل صورك إلى أعمال فنية مذهلة!
ellty
ellty.com
أداة التصميم الرسومي البسيطة عبر الإنترنت تجعل من السهل إنشاء أي نوع من المحتوى. قم بإنشاء صور مذهلة لأي من وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الإعلانية والشعارات والعروض التقديمية والمزيد.
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات مصورة رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائ...
Snapied
snapied.com
Snapied هي أداة تصميم رسومية بسيطة لكنها قوية عبر الإنترنت تساعد كلاً من المحترفين وغير المصممين على إنشاء تصميمات مذهلة بسهولة وسرعة.
Picmaker
picmaker.com
ارفع مستوى لعبة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك باستخدام أداة الإدارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Picmaker. قم بتبسيط إنشاء المحتوى الخاص بك، والجدولة، والتحليلات باستخدام الخوارزميات المتقدمة والأتمتة. جرب الآن!
Baseline
baseline.is
كن تلقائيًا على العلامة التجارية. أتمتة إنشاء المحتوى الخاص بك وتعزيز وجود علامتك التجارية. احصل على إرشادات قوية للعلامة التجارية وقم بإنشاء تصميمات متسقة دون عناء.
PandaSuite
pandasuite.com
الأكثر تفاعلية منشئ التعليمات البرمجية. تم تطوير PandaSuite بواسطة فريق باريسي وتم إطلاقه في عام 2015، وهي عبارة عن منصة SaaS بسيطة ومبتكرة لبناء التطبيقات والتجارب التفاعلية بدون سطر من التعليمات البرمجية. أنشئ بصريًا باستخدام PandaSuite Studio: صمم شاشاتك، والعب بأكثر من 40 مكونًا، وأنشئ رسومًا مت...
Contentdrips
contentdrips.com
أبسط أداة لإنشاء المحتوى للعلامات التجارية الشخصية. يقوم بإنشاء صور ومقاطع فيديو قصيرة ومنشورات دائرية سلسة لإعلانات Instagram وLinkedIn وFacebook.
Clever Ads
cleverads.com
أنشئ إعلانات صورية فعالة على Google باستخدام أداة إنشاء بانر الإعلانات الذكية. سواء كنت ترغب في إنشاء إعلانات البانر الخاصة بك يدويًا، أو إنشاءها تلقائيًا: يتوفر برنامج Clever Ads Banner Creator لمساعدتك دون أي تكلفة عليك.
AdsHelper
adshelper.com
يعد AdsHelper حلاً متكاملاً للمسوقين الرقميين المبتدئين والذي يغطي كل شيء لإنشاء حملة إعلانية عبر الإنترنت.
Bannernow
bannernow.com
تعتبر BannerNow منصة قوية يمكنك من خلالها إنشاء جميع تصميماتك الإبداعية وإدارتها وترجمتها وتوزيعها وجدولتها في مكان واحد. باستخدام BannerNow، يمكنك إنشاء خلاصات بيانات في الوقت الفعلي داخل إعلاناتك، مما يضمن أن جمهورك يرى دائمًا أحدث المعلومات. توفر هذه المنصة حلاً سلسًا لجدولة حملاتك الإعلانية. فهو...
Viewst
viewst.com
ضرب المواعيد النهائية. محتوى النطاق. مساحة عمل Boost Creative Production واحدة تتيح لك إنشاء الإعلانات والتعاون فيها وإطلاقها على نطاق واسع. يسمح Viewst لفرق التصميم والتسويق بمضاعفة الحجم الإبداعي والتنوع، والذهاب إلى السوق بشكل أسرع والمنافسة خارج السوق.
Rocketium
rocketium.com
Rocketium عبارة عن منصة CreativeOps مرنة تساعد المؤسسات على نقل اتصالاتها إلى السوق بشكل أسرع وبتكاليف أقل. بفضل القوة المجمعة للإنتاج الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعمليات الإبداعية السلسة، والتحليلات الإبداعية القوية، تساعد Rocketium المؤسسات على القيام بالمزيد باستخدام فرقها وعملياتها وأد...
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing هو برنامج تصميم رسومي قائم على السحابة يساعد المستخدمين على تصميم النشرات والملصقات والكتيبات وبطاقات العمل وبطاقات الدعوة والبيانات الحيوية أو السيرة الذاتية وإعلانات الوسائط الاجتماعية والمزيد باستخدام أكثر من 10000 قالب تصميم مذهل. ليست هناك حاجة لمهارات التصميم الجرافيكي. إنه مجاني و...
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise عبارة عن نظام أساسي للإدارة الإبداعية يمكّن المعلنين والوكالات من إنشاء الإعلانات الرقمية ونشرها وتحسينها على نطاق واسع. من خلال تبسيط وأتمتة إنتاج الإعلانات الرقمية، فإننا نفتح الإمكانات الكاملة للإعلان الرقمي. تتمتع Bannerwise بعمليات تكامل مع منصات جانب الطلب (DSPs) الأكثر شيوعًا وهي م...
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi عبارة عن منصة تصميم دنماركية مصممة لفرق التسويق الرقمي والمصممين، والتي تمكنهم من إنتاج أفضل الإعلانات في فئتها للعرض ووسائل التواصل الاجتماعي. عادةً، يستغرق الأمر 5 ساعات لإنتاج حزمة لافتة قياسية مكونة من 5 تنسيقات. لقد لاحظنا أن مستخدمينا يوفرون ما يصل إلى 90% من الوقت في هذه العملية. يتيح ل...