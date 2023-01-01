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Adobe Color

Adobe Color

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: color.adobe.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adobe Color على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء لوحات الألوان باستخدام عجلة الألوان أو الصورة، وتصفح الآلاف من مجموعات الألوان من مجتمع Adobe Color.

الموقع الإلكتروني: color.adobe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adobe Color. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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