بدائل - Adobe Acrobat
Microsoft Word Online
microsoft.com
تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Word. حفظ المستندات في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft Word هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة Microsoft. تم إصداره لأول مرة في 25 أكتوبر 1983 تحت اسم Multi-Tool Word لأنظمة Xenix. تمت كتابة الإصدارات اللاحقة لاحقًا لل...
Overleaf
overleaf.com
Overleaf هو محرر LaTeX تعاوني قائم على السحابة يستخدم لكتابة المستندات العلمية وتحريرها ونشرها. وهي تتعاون مع مجموعة واسعة من الناشرين العلميين لتوفير قوالب LaTeX للمجلة الرسمية وروابط التقديم المباشرة. تم إطلاق Overleaf في الأصل في عام 2012 باسم WriteLaTeX من قبل شركة WriteLaTeX Limited، التي شارك...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
DocuSign
docusign.com
يعد Docusign eSignature الطريقة رقم 1 في العالم للشركات والأفراد لإرسال الاتفاقيات وتوقيعها بشكل آمن من أي مكان عمليًا وفي أي وقت ومن أي جهاز تقريبًا. يتميز تطبيق Docusign بسهولة الاستخدام، ويتضمن توقيعًا مجانيًا غير محدود لجميع الأطراف، ويحظى بثقة الملايين من الأشخاص حول العالم.
iLovePDF
ilovepdf.com
يعمل iLovePDF على تبسيط إدارة المستندات من خلال مجموعة متعددة الاستخدامات تضم أكثر من 25 أداة، يمكن الوصول إليها على الهاتف المحمول وسطح المكتب وعبر REST API. سواء كنت تقوم بتحرير ملفات PDF أو دمجها أو تقسيمها أو ضغطها أو تحويلها أو التوقيع الإلكتروني عليها، فإنها توفر حلاً شاملاً. يحظى iLovePDF بثق...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet هو تطبيق جداول البيانات الذي يوفر لك مساحة لتنظيم البيانات ومناقشة التقارير مع فريقك وتحليل البيانات أينما كنت. يوفر Zoho Sheet أيضًا تطبيقات أصلية لكل من iOS وAndroid، وبالتالي لا يربط المستخدمين بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. الميزات الرئيسية لبرنامج Zoho Sheet: 1) قم بإنشاء جدا...
Zoho Writer
zoho.com
كاتب قوي. كلمات قوية. نحن نؤمن بقوة الكلمات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Writer، وهو معالج نصوص قوي متوفر عبر جميع أجهزتك. التعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الحقيقي. أنشئ مستندات أنيقة وملهمة مجانًا.
Convertio
convertio.co
Convertio - أداة سهلة لتحويل الملفات عبر الإنترنت. يدعم أكثر من 309 تنسيقات مختلفة للمستندات والصور وجداول البيانات والكتب الإلكترونية والأرشيف والعروض التقديمية والصوت والفيديو.
StudioBinder
studiobinder.com
برامج إدارة إنتاج الفيديو والتلفزيون والسينما على شبكة الإنترنت. كتابة نصوص منسقة بشكل احترافي. تصور المشاهد باستخدام قوائم اللقطات والقصص المصورة، وقم بإنشاء أوراق الاتصال وإرسالها، وجداول التصوير، وأوراق تفصيل النص، وإدارة الممثلين وطاقم العمل.
Soda PDF
sodapdf.com
أصبح تحرير PDF أمرًا سهلاً. اكتشف Soda PDF، البرنامج سهل الاستخدام والمزود بأدوات التحرير لتعديل ملفات PDF بطريقتك. جربه مجانا اليوم!
Xodo
xodo.com
باستخدام Xodo، يمكنك تحرير ملفات PDF وإضافة تعليقات توضيحية إليها وتوقيعها ومشاركتها على سطح المكتب والهاتف المحمول والويب. يجعل Xodo العمل مع ملفات PDF سريعًا وسهلاً، حتى تتمكن من إنجاز الأمور.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert هو محول ملفات عبر الإنترنت. نحن ندعم تقريبًا جميع تنسيقات الصوت والفيديو والمستندات والكتب الإلكترونية والأرشيف والصور وجداول البيانات والعروض التقديمية. للبدء، استخدم الزر أدناه وحدد الملفات المطلوب تحويلها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
pdfFiller
pdffiller.com
تحرير ملفات PDF، وإنشاء النماذج، وجمع البيانات، والتعاون، والتوقيع، وإرسال المستندات بالفاكس، وغير ذلك الكثير. ويمكنك القيام بكل ذلك من أي مكان وعلى أي جهاز مقابل جزء بسيط من التكلفة.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. با...
PDFescape
pdfescape.com
قم بتحرير مستندات PDF، وملء نماذج PDF، وعرض ملفات PDF عبر الإنترنت باستخدام PDFescape، وقارئ PDF المجاني، ومحرر PDF، وبرنامج ملء نماذج PDF. قم بتحرير أو ملء نماذج PDF في ثوانٍ مجانًا دون الحاجة إلى استخدام Adobe Acrobat. جربه الآن!
WriterDuet
writerduet.com
قم بالتخطيط والكتابة والمشاركة باستخدام البرامج المتوافقة مع معايير الصناعة والتي يستخدمها أكثر من مليون كاتب سيناريو وبرامج تلفزيونية وأفلام رائجة.
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستند...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
يعد PDFelement بديلاً رائدًا لبرنامج Adobe® Acrobat®، حيث يقدم وظائف PDF على مستوى المؤسسات وترخيصًا دائمًا بجزء بسيط من السعر. وهي متاحة عبر منصات سطح المكتب والجوال والويب. يُباع PDFelement بـ 11 لغة مختلفة على مستوى العالم، ويوفر الطريقة الأسهل والأذكى للمستخدمين من جميع الأنواع لإنشاء مستندات PD...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...
DocHub
dochub.com
يعمل DocHub على تمكين أي شخص من تسهيل عملية تحرير المستندات وتوقيعها وتوزيعها بالإضافة إلى إكمال النماذج. يقدم DocHub أيضًا تكاملًا شائعًا للغاية مع Google Workspace والذي يسمح للمستخدمين باستيراد المستندات وتصديرها وتعديلها وتوقيعها مباشرةً من تطبيقات Google. تم إطلاق DocHub في عام 2014، وقد حاز عل...
Inkitt
inkitt.com
اكتشف آلاف الروايات الجديدة لمؤلفين مستقلين واقرأها مجانًا على Inkitt. انضم إلينا في مهمتنا لدعم المؤلفين الطموحين في اتخاذ خطواتهم الأولى نحو النشر! من الخيال والخيال العلمي والإثارة والغموض والحركة والمغامرة إلى الدراما والرومانسية والشبقية والشباب، هناك روايات منتقاة بعناية من جميع الأنواع على In...
Smallpdf
smallpdf.com
صُنعت Smallpdf في سويسرا، أرض الساعات والبنوك والتصميم النظيف، وهي شركة حائزة على جوائز تقدم مجموعة من أدوات إدارة المستندات الذكية. تم تأسيس Smallpdf في عام 2013، وهو يوفر إجابة بسيطة وآمنة وموثوقة لبرامج PDF الثقيلة والصعبة. من خلال إزالة الميزات غير الضرورية وإضافة التركيز العميق على تجربة المستخ...
Zoho Docs
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق والأفراد. اصطحب فريقك إلى مساحة عمل آمنة وتعاونية حيث يتوفر كل شيء للجميع في الوقت الفعلي. يمكنك الإنشاء والتعاون وإنجاز العمل بشكل آمن.
Xodo PDF.Online
pdf.online
يوفر لك PDF Online أدوات مجانية وآمنة ودقيقة للعمل مع ملفات PDF. قم بإسقاط ملفاتك لدمج ملفات PDF وتحويلها وتحريرها وضغطها وغير ذلك الكثير - مجانًا تمامًا!
Flowlu
flowlu.com
Flowlu عبارة عن منصة تشغيل أعمال شاملة تحتوي على جميع الأدوات الأساسية للمشروع والمهام والتمويل وإدارة العملاء. يوفر لك Flowlu نظرة عامة عميقة على كل ما يجري في شركتك. يمكنك تتبع كل جزء من عملك، بدءًا من الوقت الذي يقضيه فريقك وعبء العمل عليه وحتى التكاليف الإجمالية وفواتير العملاء.
PDF Candy
pdfcandy.com
قم بالتحويل إلى ملفات PDF وإرجاع الملفات بأكثر من 20 تنسيقًا. علاوة على ذلك، يقدم PDF Candy 47 أداة عبر الإنترنت لمعالجة ملفات PDF: التحرير والتقسيم والدمج والضغط وغير ذلك الكثير.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter هو حل الملقن على شبكة الإنترنت للمدونين والطلاب والمقدمين ورجال الدين والمحامين