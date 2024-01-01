Adni

Adni

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: adni.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adni على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التطبيق كل شيء للأطباء. تعمل Adni على توحيد النظام البيئي المهني للأطباء مع تمكين قادة الرعاية الصحية من توظيف القوى العاملة لديهم ومكافأتها والاحتفاظ بها بشكل أكثر فعالية.

الموقع الإلكتروني: adni.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adni. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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