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Administradores.com.br هي القناة الرئيسية والأكبر عبر الإنترنت التي تركز على مجال الإدارة والأعمال باللغة البرتغالية في العالم. وفي ديسمبر 2010، وسعت البوابة أنشطتها من خلال إطلاق مجلة Revista Administradores المبتكرة، وهي مطبوعة مطبوعة تختلف تمامًا عن جميع مجلات الأعمال التقليدية.

الموقع الإلكتروني: administradores.com.br

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