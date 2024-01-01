Administradores

Administradores

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الموقع الإلكتروني: administradores.com.br

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Administradores على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Administradores.com.br هي القناة الرئيسية والأكبر عبر الإنترنت التي تركز على مجال الإدارة والأعمال باللغة البرتغالية في العالم. وفي ديسمبر 2010، وسعت البوابة أنشطتها من خلال إطلاق مجلة Revista Administradores المبتكرة، وهي مطبوعة مطبوعة تختلف تمامًا عن جميع مجلات الأعمال التقليدية.

الموقع الإلكتروني: administradores.com.br

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