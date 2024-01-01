بدائل - Adloox

Chargebacks911

chargebacks911.com

لم تكن بدايات Chargebacks911 متجذرة في الخدمات المصرفية أو المدفوعات. في الواقع، لم يكونوا في القطاع المالي على الإطلاق. تم تأسيس الشركة من قبل التجار الذين أمضوا سنوات في بناء أعمال تجارية عبر الإنترنت، فقط ليروا نجاحهم يتضاءل بسبب نزاعات العملاء. ألهمت هذه التجربة إطلاق Chargebacks911 باعتبارها ال...