بدائل - Adjust
Data.ai
data.ai
توفر data.ai، المعروفة سابقًا باسم App Annie، نظامًا أساسيًا وأدوات سهلة الاستخدام لبيانات تحليلات التطبيقات. قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عمل تطبيقك بكفاءة أكبر معنا.
Appsflyer
appsflyer.com
قم بتحليل وقياس حملاتك التسويقية عبر الهاتف المحمول، واكتسب رؤى قيمة حول رحلات عملائك، واتخذ قرارات مؤثرة باستخدام AppsFlyer.
AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
Branch
branch.io
العلامات التجارية الرقمية تنمو في الفرع. قم بتنمية أعمالك باستخدام حلول على مستوى المؤسسات مصممة لزيادة مشاركة المستخدم الشاملة وتوفير قياس شامل لفعالية التسويق عبر جميع الأجهزة والقنوات والأنظمة الأساسية.
AppTweak
apptweak.com
يعمل AppTweak على تعزيز نمو التطبيقات والألعاب الأكثر شهرة في العالم من خلال توفير رؤى قابلة للتنفيذ في واجهة بسيطة. → جربنا مجانًا!
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ # 1 إدارة مراجعة التطبيقات وأداة ASO. قم بتحليل التعليقات وإدارة التقييمات والرد على المراجعات وزيادة التنزيلات العضوية لـ App Store وGoogle Play وAmazon.
Sensor Tower
sensortower.com
البيانات التي تدفع نمو التطبيقات يزودك Sensor Tower بالبيانات والأفكار اللازمة لإتقان النظام البيئي لتطبيقات الهاتف المحمول.
App Radar
appradar.com
يركز App Radar على اكتساب مستخدمي التطبيقات العضوية والمدفوعة ويتيح لك الجمع بين أدوات الخدمة الذاتية والخدمات المُدارة لتسويق متجر التطبيقات. حتى تتمكن من النمو بشكل أسرع، إما بمفردك أو بدعم من خبرائنا. وقد ساعد فريق App Radar الدولي بالفعل في تحقيق أكثر من 100 مليون عملية تنزيل لعملاء مثل iTransla...
Apptopia
apptopia.com
بيانات قابلة للتنفيذ لعالم الأجهزة المحمولة - نحن نقدم بيانات الأداء لكل تطبيق جوال وناشر في العالم. تتوفر نقاط البيانات هذه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو أداة الويب البديهية الخاصة بنا. نحن لا نقدم لك البيانات فحسب، بل نقدم لك الإجابات. يتم استخدام أدواتنا الاستخباراتية التنافسية ذات الأسعار...
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Goog...
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile عبارة عن تحليلات شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول للمطورين والمسوقين ومتخصصي ASO. ما هي المنصة ل؟ • إجراء البحوث التسويقية لسوق تطبيقات الهاتف المحمول. • اختيار وتحليل الكلمات الرئيسية (60+ دولة)؛ • البحث عن المنافسين. • تتبع موقف التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق لاستعلامات البحث. ما هي ...
Applytics
applytics.ai
Applytics هي أداة ASO شاملة مصممة لمساعدة مطوري التطبيقات والمسوقين على تحسين رؤية تطبيقاتهم وأدائها في متاجر التطبيقات. بفضل الميزات القوية مثل البحث عن الكلمات الرئيسية وتتبعها، وتحليل المنافسين، وتحسين قائمة متجر التطبيقات، تتيح Applytics للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتعزيز إمكانية ...
Metrikal
metrikal.io
قامت ShyftUP، وهي وكالة UA متنقلة، ببناء Metrikal للاستخدام الداخلي مع عملائها. لم تكن منتجات التحليلات الأخرى تلتقط البيانات القابلة للتنفيذ المطلوبة. كل اتصال بيانات يتم إجراؤه، وكل عرض مرئي للبيانات، وكل مؤشر أداء رئيسي يتم الإبلاغ عنه على لوحة معلومات Metrikal يؤثر على النمو. ماذا نفعل: اكتشف سر...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics هي خدمة ASO لتعزيز أداء التطبيق وزيادة التنزيلات العضوية للتطبيق. باستخدام أدوات Asolytics، يمكن لمالكي التطبيقات تعزيز رؤية التطبيق وزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى.
Asodesk
asodesk.com
تقوم Asodesk بتزويد فريقك بتحسين متجر التطبيقات على مستوى عالمي، وأتمتة الرد على المراجعات، وأدوات بحث المنافسين على App Store وGoogle Play.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Airbridge
airbridge.io
منصة إسناد عالمية للويب والتطبيق لقياس فعالية التسويق الحقيقية عبر الأجهزة والهويات والأنظمة الأساسية.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. هي شركة تقدم حلول البيانات في الوقت الفعلي وتقدم حلول القياس والإسناد الرائدة متعددة القنوات للمسوقين الذين يعتمدون على البيانات. يعمل نظام تشغيل Marketers™ (m/OS) من Kochava على تمكين المعلنين والناشرين من خلال نظام أساسي يدمج ويدير هوية العميل وضوابط القياس والبيانات بسلاسة. على عكس م...
Cometly
cometly.com
Cometly عبارة عن نظام أساسي سحابي للإسناد يمكّن الشركات من الحصول على إسناد أكثر دقة لحملاتها الإعلانية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحسين الإعلانات استنادًا إلى بيانات دقيقة.
Upptic
upptic.com
Upptic Games Growth Platform هو مركز القيادة الخاص بك للحصول على رؤى التسويق وعمليات النمو لهاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي أو لعبة web3. حدد أهدافك التسويقية وتتبع الأداء حسب القناة أو شبكة الإعلانات، والأصول الإبداعية، والجغرافيا، والحملة، والمزيد باستخدام منصة التحليلات الخاصة بنا. افهم عائد ال...
ASO index
asoindex.io
خذ تطبيقك إلى الأعلى! قم بزيادة مرات ظهور تطبيقاتك والتنزيلات العضوية إلى الحد الأقصى من خلال اقتراح الكلمات الرئيسية المدعومة بـ GPT-4 وتحسين الإبداع والمراجعة. تتيح خوارزمية تحليل اللغة الخاصة بنا تفاصيل أكثر دقة للكلمات الرئيسية حتى في اللغة الكورية واليابانية.
Appfigures
appfigures.com
توفر Appfigures لصانعي التطبيقات الأدوات التي يحتاجونها لفهم أعمالهم والمنافسة والصناعة + الأدوات التي يحتاجونها للمضي قدمًا. ولكن هناك المزيد - كل شيء بسيط وبديهي، وهناك الكثير من الأدلة وموارد التدريب العملي المتاحة لك لإتقان الحرفة.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: تقدم E-com Ad Cloud مجموعة كاملة من الحلول التي تساعد معلني Meta على تحسين جميع مجالات إعلاناتهم - بما في ذلك تتبع Facebook والأتمتة والاستهداف والتصميمات الإبداعية وإدارة الإعلانات.
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. ف...
Singular
singular.net
صفر وقت لمطاردة البيانات. المزيد من الوقت لدفع النمو. احصل على عرض كامل لعائد الاستثمار من خلال إسناد الجيل التالي وبيانات تسويقية كاملة المسار ومنع الاحتيال الأفضل في فئته. Singular هو تصنيف MMP رقم 1 وفقًا لـ G2 Crowd. نحن نساعد أفضل مسوقي الأجهزة المحمولة في العالم على تحقيق نمو أسرع باستخدام إ...
Tapstream
app.taps.io
تتبع رابط متجر التطبيقات الخاص بك. قم بتقصير رابط متجر التطبيقات الخاص بك إلى رابط Taps.io للحصول على عدد النقرات والمزيد.
Tenjin
tenjin.com
بيانات التسويق عبر الهاتف المحمول لمطوري التطبيقات. تقارير SKAdNetwork، والإحالة المجانية، والقيمة الدائمة لإيرادات الإعلانات، وتجميع التكاليف وإيرادات الإعلانات، وواجهات برمجة التطبيقات للأتمتة، وذكاء الأعمال الداخلي عند الطلب.