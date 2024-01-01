بدائل - Adjust

Metrikal

metrikal.io

قامت ShyftUP، وهي وكالة UA متنقلة، ببناء Metrikal للاستخدام الداخلي مع عملائها. لم تكن منتجات التحليلات الأخرى تلتقط البيانات القابلة للتنفيذ المطلوبة. كل اتصال بيانات يتم إجراؤه، وكل عرض مرئي للبيانات، وكل مؤشر أداء رئيسي يتم الإبلاغ عنه على لوحة معلومات Metrikal يؤثر على النمو. ماذا نفعل: اكتشف سر...