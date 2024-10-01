بدائل - AddEvent

Akiflow

akiflow.com

Akiflow هو مدير مهام شخصي + تطبيق تقويم لسطح المكتب (win+mac) سيساعدك على الحفاظ على تنظيم نفسك دائمًا. من خلال أن تصبح أسرع بـ 10 مرات في الأساسيات، فإن الحفاظ على تنظيم نفسك لن يشكل عبئًا أو يتطلب الكثير من الوقت طوال اليوم. لماذا AKIFLOW؟ لقد قمنا ببناء Akiflow مع التركيز على تسريع أساسيات الإنتا...