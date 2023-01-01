بدائل - AdClicks

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...