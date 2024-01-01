Adbeat

Adbeat

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الموقع الإلكتروني: adbeat.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adbeat على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعدك Adbeat على الكشف عن أي إستراتيجية للمعلنين عبر الإنترنت. سيطر على السوق الخاص بك من خلال الإعلان على الشبكة الإعلانية - شاهد نسخ الإعلانات الفائزة للمنافسين وأفضل مواضع مواقع الويب واختبارات A/B والصفحات المقصودة. يحتوي Adbeat على بيانات حول أكثر من 80 شبكة سطح مكتب وشبكة جوال، بما في ذلك شبكة Google الإعلانية وAdblade وOutbrain والمزيد. تساعدك بيانات Adbeat التنافسية على الإنفاق بشكل أكثر ذكاءً وتحسين عائد الاستثمار لحملاتك الإعلانية. يحرر

الموقع الإلكتروني: adbeat.com

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