بدائل - AdaptiveU
D2L Brightspace
d2l.com
تحرر من قيود نظام إدارة التعلم (LMS) مع D2L Brightspace، وهي منصة ابتكار تعليمية مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب مخصصة للغاية تطلق العنان لإمكانات المتعلم على نطاق واسع. تم تصميم Brightspace للتعلم في كل مرحلة من مراحل الحياة، بدءًا من الأيام الأولى للمدرسة وحتى التعليم العالي وما بعده. - الروضة حتى ...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Open LMS
openlms.net
Open LMS هو نظام إدارة تعليم قابل للتكوين بدرجة كبيرة (LMS) يتناسب مع أهداف مؤسستك. نحن نساعد الآلاف من العملاء على مستوى العالم، بدءًا من الصناعة وحتى التعليم العالي، من خلال توفير تجربة مألوفة للمتعلمين، وأدوات النظام البيئي المتطورة، والتقارير والبيانات المتعمقة، والتأليف داخل التطبيق، ومسارات ال...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة التعلم (LMS) المصمم لنجاح التدريب. تم تصميمه للحصول على "نعم" من الجميع، فهو المكان الذي تنمو فيه الفرق والشركات الرائعة. بفضل تجربة قابلة للتخصيص بالكامل، وسهلة الإدارة، وممتعة في الاستخدام، تتبنى الفرق التدريب بينما تشعر وكأنها في بيتها. يعمل TalentLMS على تسهيل توفير التدر...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة ومتعددة الوسائط التي تفع...
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn عبارة عن منصة لإدارة المعرفة والتعلم قائمة على السحابة للشركات. باستخدام Zoho Learn، يمكنك مركزة معلومات شركتك وإنشاء دورات تفاعلية والحصول على تقارير تفصيلية حول التقدم الذي يحرزه المتعلمون. بفضل الميزات القوية لإنشاء المحتوى بسهولة والتأليف التعاوني، ومنشئ الدورة التدريبية سهل الاستخدام...
KodeKloud
kodekloud.com
كن خبيرًا في مجال التطوير من خلال منصة التعلم عن طريق العمل الخاصة بنا. تؤمن KodeKloud بنهج التدريس القائم على التعلم بالممارسة. نحن نؤمن بأن نهج التدريس هذا يسمح لطلابنا بالوصول إلى أعلى إمكاناتهم، مما سيساعدك على بناء مهنة ناجحة في DevOps.
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات ...
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds عبارة عن نظام LMS خفيف الوزن يمكّن الشركات من تقديم تجارب تعليمية إلكترونية استثنائية للعملاء والموظفين والشركاء. من Unicorn SaaS مثل Brevo وLokalise، إلى المنظمات الدولية مثل اليونيسيف والأمم المتحدة ومن الشركات المصنعة العالمية مثل Yamaha وLG إلى مؤسسات متنوعة مثل مؤسسة Obama ومؤسسة Ca...
LearnDash
learndash.com
أقوى نظام لإدارة التعلم على الووردبريس. قم بإنشاء دورات احترافية وجذابة ببضع نقرات فقط.
Sana AI
sana.ai
سنا عبارة عن منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المؤسسات من الوصول إلى المعرفة ومشاركتها وأتمتة المهام الإدارية والأداء بشكل أسرع من أي وقت مضى. توفر المنصة أدوات ووظائف مثل إنشاء تجارب تعليمية حية وذاتية، وتبسيط التعلم المباشر، وإدارة الفوضى من خلال الأتمتة التلقائية الذكية، وتوضيح التأثير...
Trainual
trainual.com
Trainual عبارة عن منصة لنقل المعرفة والتدريب حيث تقوم الفرق المتنامية ببناء قواعد اللعبة لكيفية القيام بما يفعلونه. باستخدام Trainual، يمكن بسهولة توثيق كل عملية وسياسة وإجراء لجميع الأدوار والمسؤوليات في عملك، وتنظيمها، وتخصيصها، والبحث فيها. والنتيجة هي إعداد وتدريب أسرع، وتفويض أكثر سلاسة، وعمليا...
Schoox
schoox.com
Schoox هو برنامج للتعلم في مكان العمل مع لمسة تركز على الأشخاص أولاً. الناس ليسوا تروسًا، وقد تم تصميم Schoox لكيفية تعلم البشر فعليًا. نحن نحافظ على فضول المتعلمين من خلال السماح لك بتقديم المزيد من أنواع المحتوى أينما كانوا، بدءًا من الخط الأمامي وحتى مكتب الشركة. ومن خلال جعل التعلم سهلاً وسهل ال...
Degreed
degreed.com
هل لديك المهارات اللازمة لتولي غدا؟ يربط Degreed التعلم والنمو الوظيفي بفرص العمل من خلال تجربة واحدة سلسة لتنمية المهارات، بحيث تكون مؤسستك والعاملون لديك على استعداد دائمًا للتغلب على العقبة الكبيرة التالية.
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp هي سحابة التعلم المصممة للمؤسسات الحديثة. من خلال وحدات التعلم ذاتية التوجيه، ووظائف التدريب التفاعلية، ومسارات الشهادات القوية، يسمح WorkRamp للفرق ببناء تجارب تعليمية مخصصة على نطاق واسع للموظفين والعملاء والشركاء. باستخدام WorkRamp، أصبح من السهل إنشاء التدريب ونشره لفرق التعلم - كما توف...
Docebo
docebo.com
Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم، وهي مصممة لتكون بديهية للمسؤولين، وجذابة للمتعلمين، وتحويلية للشركات. تشمل الفروق الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية شديدة الخصوصية لجماهير متعددة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. يمكن تصنيف كل هذه التجارب بشكل فريد وإدارتها مركزيًا من خلا...
WizIQ
wiziq.com
يوفر WizIQ LMS حلاً كاملاً للمدرسين والمعاهد والمنظمات لتقديم دروس مباشرة عبر الإنترنت وإطلاق دورات تدريبية ذاتية. WizIQ سهل الاستخدام وبأسعار معقولة ويمنح المتعلمين حرية الوصول إلى الدورات التدريبية من أي مكان ومن أي جهاز. باستخدام WizIQ، يمكن للشركات إطلاق بوابة التعلم/التدريب الخاصة بها ذات العلا...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج SaaS المصممة لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. من خلال مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك Training Maker وKnowledge Base وQuiz Maker وSurvey Maker وCRM والمزيد، تعمل ProProfs على تمكين المؤسسات من تحسين التعلم وتبسيط الدعم وزيادة رضا العملاء....
SkillsBoard
skillsboarding.com
أول منصة للتعلم وإدارة المواهب قائمة على المهارات والتي تشرك الأشخاص من خلال جواز سفر شخصي ومعتمد
BrainStorm
brainstorminc.com
قم بتزويد فريقك بمنصة التعلم الوحيدة المصممة خصيصًا لاعتماد البرامج. يمكنك تسريع عملية الإعداد وتقليل الدعم وتعميق المشاركة وزيادة الاستخدام. سواء كنت مزود حلول يقوم بتأهيل عملاء جدد، أو فريق تكنولوجيا معلومات يحتاج إلى طريقة أكثر قابلية للتطوير لإدارة تدريب المستخدم النهائي، أو فريق التعلم والتطوير...
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء م...
7taps
7taps.com
لقد كانت شركة 7taps رائدة في مفهوم التنفيذ الفعال للتعلم المصغر في مشهد التعلم والتطوير بالمؤسسة منذ 3 سنوات، وما زلنا نسيطر على هذا المجال. نحن نقدم بشكل فريد إنشاء تعليم مصغر بسرعة البرق وعالي الجودة يمكّنك من التواصل مع المتعلمين أينما كانوا. لا تضمن منهجية 7taps المعتمدة على العلوم استيعاب المعر...
BizLibrary
bizlibrary.com
في BizLibrary، نحن في مهمة تتمثل في رفع مهارات الموظفين وإنشاء أماكن أفضل للعمل والقيام بدورنا لبناء مستقبل أكثر تعاطفًا وكفاءة. نحن نركز على هذه الأهداف كل يوم من خلال دعم احتياجات التعلم والتطوير للمؤسسات من خلال منصاتنا المبتكرة والمحتوى الأفضل في فئته والدعم الاستراتيجي الذي لا مثيل له. من خلال ...
Go1
go1.com
Go1 عبارة عن مجمع محتوى عالمي يضم المكتبة الأكثر تنوعًا في العالم لدورات التطوير والدورات التدريبية للمحترفين. من خلال اشتراك واحد، يمكن لقادة التعلم والتطوير تقديم المحتوى المناسب إلى الموظف المناسب في الوقت المناسب تمامًا باستخدام أدوات الاكتشاف والتنظيم المعززة بالذكاء الاصطناعي من أكثر من 250 من...