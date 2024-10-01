بدائل - Adaface

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

هل تبحث عن نظام تتبع المتقدمين الذي يقوم بالتوظيف لك بشكل عملي؟ يمكنك العثور عليه باستخدام RapidRecruit، وهو نظام تتبع مقدمي الطلبات الذي يجمع المزيد من المتقدمين مجانًا، ويقدم سير عمل مخصص بالكامل وإدارة للمرشحين، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع اختبار ما قبل التوظيف. بفضل خيارات التسعير المرنة، والبوا...