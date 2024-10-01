بدائل - Adaface
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank عبارة عن منصة لمهارات المطورين تساعد الشركات على تقييم مطوري البرامج بناءً على المهارات. يعتمد أكثر من 3000 عميل في جميع الصناعات، بما في ذلك 5 من أصل 8 بنوك تجارية رائدة في الولايات المتحدة، على تقييمات المهارات الآلية من HackerRank لتقييم وتوظيف المواهب الفنية من جميع أنحاء العالم. يثق ...
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
HackerEarth
hackerearth.com
تقييمات HackerEarth هي منصة تقييم البرمجة الأكثر تقدمًا في السوق. من خلال مكتبة أسئلة البرمجة التي تضم أكثر من 22000 سؤال موزعة على أكثر من 1000 مهارة وأكثر من 40 لغة برمجة، تمنح تقييمات HackerEarth مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف القدرة على إنشاء اختبارات البرمجة الأكثر دقة على الإطلاق. ما هو أكثر من...
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
CoderPad
coderpad.io
هل سبق لك أن أجريت مقابلة أصبحت محرجة لأن المرشح ظل عالقًا؟ يحدث هذا طوال الوقت: يُعطى المبرمج مشكلة في المقابلة وساعة لحلها عبر الهاتف في محرر نص عادي أو على السبورة البيضاء. يأخذون صدعًا ويكتبون حلاً معقولاً تمامًا. هناك تعليق واحد فقط: لم يجد المرشح هذا الخطأ الغريب في الحل الذي قدمه. إذا تمكنوا...
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (المعروفة سابقًا باسم CodeFights) عبارة عن منصة تقييم قائمة على المهارات تديرها الشركة الأمريكية BrainFights, Inc.، وتتمثل مهمتها في اكتشاف المواهب التقنية وتطويرها وتعزيزها. تأسست شركة CodeSignal في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وهي تطبق آليات الألعاب التي تقدم للمطورين م...
Codility
codility.com
Codility هي الشريك رقم 1 للمؤسسات العالمية التي تستخدم التقييمات القائمة على المهارات لبناء فرق هندسية قوية. تساعدك منصتنا للتقييم الفني وإجراء المقابلات على اتخاذ قرارات التوظيف القائمة على الأدلة، وتخفيف التحيز، وتوفير الوقت الهندسي، وبناء الفريق الذي تحتاجه اليوم - بالمهارات اللازمة للغد أيضًا. م...
TestGorilla
testgorilla.com
هل تقوم بالتوظيف؟ هل تعلم أنه يمكنك تحديد أفضل المرشحين من خلال تقييمات المواهب؟ يمنحك TestGorilla أفضل الأدوات لتقييم مهارات المتقدمين للوظائف واتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع. تمنحك مكتبتنا لاختبارات المهارات أفضل قيمة تنبؤية لمساعدتك في تحديد أفضل المرشحين. من خلال مكتبة الاختبارات المتنامية لد...
Evalgator
evalgator.com
Evalgator عبارة عن منصة تقييم وتقييم رقمية على شبكة الإنترنت مصممة لتبسيط عملية التوظيف. ويمكن استخدامه لتقييم المرشحين للمناصب الفنية وغير الفنية حيث تدعم المنصة تنسيقات أسئلة متعددة مثل الترميز والوصف والاختيار من متعدد وملء الفراغات. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء تقييمات مخصص...
Karat
karat.com
Karat هي الشريك الوحيد الشامل للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين الجودة والكفاءة والمساواة في التوظيف الفني لديها. نظرًا لكونها رائدة في اتباع نهج مبتكر بشري + تكنولوجي، تعمل Karat على تعزيز عمليتك من خلال المقابلات الفنية الاستثنائية وميزات المرشحين الرائدة في الصناعة وبيانات التوظيف التي لا مثيل لها و...
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. ...
Interviewer.AI
interviewer.ai
تعمل منصة ATS Lite الخاصة بنا على أتمتة 80% من عملية الفحص المسبق من خلال مقابلات فيديو أحادية الاتجاه مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فحص المرشحين بكفاءة أكبر احصل على خصم 50% هذا الشهر باستخدام الرمز الترويجي INTERVIEW50. دعنا نحدد أفضل المرشحين لديك حتى تتمكن من تعيين موظفين رائعين بشكل أكثر كفاءة. قم ...
HiPeople
hipeople.io
يعد توظيف أفضل المواهب مهمة بالغة الأهمية تتطلب عملية فحص شاملة. تستخدم فرق المساعدة الفنية الحديثة مجموعة أدوات الفحص الشاملة من HiPeople لتقليل وقت الفحص بنسبة 95%. تجمع مجموعة أدوات الفحص الحديثة لدينا بين قوة التقييمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والفحوصات المرجعية الآلية، مما يتيح لك اتخاذ قر...
TestDome
testdome.com
يقدم TestDome اختبارات مهارات العمل التي تساعد المديرين على توظيف أفضل المرشحين بشكل أسرع. نحن نقدم اختبارات لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك البرمجة والمحاسبة وخدمة العملاء وإدارة المشاريع والمزيد. - لدينا أكثر من 1000 سؤال لاختبار حل المشكلات في العالم الحقيقي. استرد أموالك إذا وجدت إجابة على...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
The Predictive Index
predictiveindex.com
يعتقد المؤشر التنبؤي أن كل مشكلة في العمل هي مشكلة تتعلق بالأفراد. يجب أن توجه بيانات الأشخاص كل خطوة من رحلة الموظف، بدءًا من المقابلة الأولى وحتى الترقية الكبيرة، كما يجب أن توجه استراتيجية عملك أيضًا. نحن نسمي هذا "تحسين المواهب"، وكل جزء من نظامنا الأساسي المعياري مصمم لدعمه. PI HIRE: قم بتعيين ...
Crystal
crystalknows.com
بالنسبة لمحترفي الأعمال، فإن تحقيق النجاح يتوقف على الإعداد الفعال. مهمتنا هي ضمان شعور عملائنا بالاستعداد الجيد والثقة قبل كل اجتماع مهم. Crystal هي المنصة الرائدة للتحضير للاجتماعات، وتحظى بثقة أكثر من 1000 مؤسسة و500 شركة مدرجة في قائمة Fortune 500 على مستوى العالم للتحضير للتفاعلات اليومية وعالي...
Vizzy
vizzy.com
إعادة اختراع السيرة الذاتية لرؤية جيل من المواهب بشكل لم يسبق له مثيل يتطور مشهد التوظيف في الحياة المهنية المبكرة بسرعة، حيث تبحث الشركات عن أساليب مبتكرة لجذب وفهم مجموعة المواهب من الجيل Z. غالبًا ما تفشل السيرة الذاتية التقليدية في التعبير عن الجوهر الحقيقي للمرشح، مما يؤدي إلى عدم التطابق بين ا...
Triplebyte
triplebyte.com
السيرة الذاتية هي مؤشرات غير موثوقة للمهارات التقنية الحقيقية. استخدم تقييم Triplebyte المدعوم بالبيانات لتحديد المتقدمين المهرة قبل إضاعة الوقت في شاشات التكنولوجيا. تستخدم Screen التقييمات الفنية الموحدة والمدعومة بالبيانات من Triplebyte لقياس المهارات الفنية الفعلية للمتقدمين. يمكن أن يساعد ذلك ف...
AssessFirst
assessfirst.com
معرفة من هم الناس حقا. اجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي وعلم النفس الحديث مع AssessFirst. توقع المرشحين الأكثر احتمالية للنجاح في عملك.
Skillspace
skillspace.ai
يقوم موقع Skillspace.ai من DPhi بأتمتة تقييمات المهارات أثناء العمل لمساعدة الشركات ذات النمو المرتفع على توظيف مهندسين وعلماء بيانات من خريجي الجامعات الجدد وذوي الخبرة العالية. تتضمن ميزات النظام الأساسي تحديات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتقييمات الآلية للمشروعات والأسئلة المتعددة الأسئلة والمزيد...
CodeInterview
codeinterview.io
يتيح لك CodeInterview إجراء مقابلات مع المطورين في محرر أكواد تعاوني عبر الإنترنت. باستخدام CodeInterview، يمكنك: - توظيف المطورين الذين يمكنهم إحداث تأثير فوري - يزيل CodeInterview أي سؤال يتعلق بالمهارة الفنية حتى تتمكن من التركيز على المرشحين ذوي الإمكانات الأكبر. - تبسيط عملية اتخاذ القرار - راج...
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl عبارة عن منصة لفحص وتقييم المواهب تساعد مسؤولي التوظيف ووكالات التوظيف على تحديد أفضل المرشحين في ثوانٍ. تستخدم Ducknowl مقابلات الفيديو وعروض السيرة الذاتية وتقييمات المهارات وأدوات مراقبة الذكاء الاصطناعي وأدوات مراسلة الفيديو لجمع كل بيانات المرشح في لوحة تحكم واحدة قبل مشاركتها مع مدير ...
Criteria
criteriacorp.com
اتخاذ قرارات أفضل بشأن المواهب. هدفك هو بناء أفضل فريق. هدفنا هو مساعدتك في الوصول إلى هناك من خلال تقييمات متعددة الأبعاد، مدعومة بالعلم ويتم تقديمها من خلال منصتنا القوية وسهلة الاستخدام.
Talentoday
talentoday.com
توفر Talentoday تحليلات الأشخاص المستندة إلى العلوم لتعزيز عملية صنع القرار بشكل أفضل في جميع مراحل دورة حياة التوظيف. تقوم تقنيتنا بتحليل السلوك والتحفيز والنجاح في مكان العمل والتنبؤ به.
Jobma
jobma.com
Jobma عبارة عن منصة لإجراء مقابلات فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي وتثق بها الشركات على مستوى العالم. وهو يقدم مجموعة من أدوات إجراء المقابلات الافتراضية، بما في ذلك مقابلات الفيديو المسجلة مسبقًا في اتجاه واحد، وجدولة المقابلات الآلية، وتقييمات الترميز للتوظيف الفني، والمزيد. تم تصميم ميزاتها المدعومة...
The Hire Talent
wimbushassessments.biz
هل تبحث عن نظام تتبع المتقدمين الذي يقوم بالتوظيف لك بشكل عملي؟ يمكنك العثور عليه باستخدام RapidRecruit، وهو نظام تتبع مقدمي الطلبات الذي يجمع المزيد من المتقدمين مجانًا، ويقدم سير عمل مخصص بالكامل وإدارة للمرشحين، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع اختبار ما قبل التوظيف. بفضل خيارات التسعير المرنة، والبوا...