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Ada

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الموقع الإلكتروني: ada-education.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ada على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Self-paced learning means you can learn in a way that works for you — at your own pace. Ada Academy offers a wide array of courses, so you can gain the skills you need to start automating customer service!

الموقع الإلكتروني: ada-education.com

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