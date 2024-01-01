Acunetix

Acunetix

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: acunetix.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Acunetix على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اختبار أمان التطبيقات لشركات الرعاية الصحية. لأنه ليس لديك اليوم كله لتنفقه على أمان التطبيقات. يمكنك العثور بسرعة على نقاط الضعف التي تعرض تطبيقات الويب الخاصة بك لخطر الهجوم وإصلاحها. استمتع بمزيد من راحة البال - دون استثمار المزيد من وقتك المحدود.

الموقع الإلكتروني: acunetix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Acunetix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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