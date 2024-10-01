بدائل - ActivTrak

We360 AI

we360.ai

We360.ai هو برنامج سحابي لمراقبة الموظفين يساعدك على اكتساب نظرة ثاقبة لبيئة عمل موظفيك. سواء كان موظفك يعمل من المنزل أو من المكتب أو من أي مكان بعيد، فإنه يمنحك القدرة على تحويل البيانات من جميع أنحاء مكان عملك إلى معلومات مفيدة ورؤى قابلة للتنفيذ لمساعدتك على تحسين الطريقة التي يعمل بها الأشخاص. ...