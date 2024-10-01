بدائل - ActivTrak
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى الع...
Insightful
insightful.io
Insightful هو برنامج لتحليلات القوى العاملة والإنتاجية يساعدك على العمل بطريقة أكثر استنارة باستخدام رؤى البيانات القابلة للتنفيذ. افهم كيف يعمل فريقك بشكل أفضل وحفز الإنتاجية من خلال مراقبة إنتاجية الموظفين وتتبع الوقت التلقائي وإدارة الفريق عن بعد والمزيد. تتيح لك الرؤى التي يوفرها Insightful إمكا...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp هو برنامج لتتبع الوقت مصمم لرصد وتحسين كفاءة عمل الفرد. تقيس هذه الأداة الوقت الذي تقضيه في أنشطة الكمبيوتر. ثم يقوم بتصنيف هذه الأنشطة إلى أنشطة إنتاجية وتلك التي لا تتعلق بالمهام التي يجب على المستخدم التركيز عليها. يمكن استخدامه في حالة العمل الثابت في الشركة والموظفين العاملين عن بعد. إ...
We360 AI
we360.ai
We360.ai هو برنامج سحابي لمراقبة الموظفين يساعدك على اكتساب نظرة ثاقبة لبيئة عمل موظفيك. سواء كان موظفك يعمل من المنزل أو من المكتب أو من أي مكان بعيد، فإنه يمنحك القدرة على تحويل البيانات من جميع أنحاء مكان عملك إلى معلومات مفيدة ورؤى قابلة للتنفيذ لمساعدتك على تحسين الطريقة التي يعمل بها الأشخاص. ...
N-Able Passportal
passportalmsp.com
يوفر N-able Passportal إدارة احترافية لكلمات المرور وإدارة الوثائق للخدمات المُدارة ومقدمي حلول تكنولوجيا المعلومات.
DeskTime
desktime.com
DeskTime هو برنامج تلقائي سهل الاستخدام لمراقبة إنتاجية الموظفين يسمح للمديرين بمراقبة عمل فريقهم دون الإدارة الدقيقة لكل جانب من جوانب يوم موظفيهم. نحن نؤمن بأنه لا ينبغي للمديرين قضاء وقتهم في القلق بشأن إنتاجية الموظفين، ولا ينبغي للموظفين أن يتورطوا في أساليب تتبع الوقت اليدوية المرهقة. الحل سهل...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة...
Dataminr
dataminr.com
يستخدم Dataminr الذكاء الاصطناعي والبيانات العامة في الوقت الفعلي لصالح عملائنا، مما يؤدي إلى إنشاء تنبيهات ذات صلة وقابلة للتنفيذ للشركات العالمية ووكالات القطاع العام وغرف الأخبار والمنظمات غير الحكومية. تكتشف منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة في Dataminr الإشارات المبكرة للأحداث عالية التأثير والمخاط...
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor هو تطبيق رائع لمراقبة أداء الموظفين مع العديد من الميزات الذكية التي تمكن أصحاب العمل من تتبع الموظفين ذوي الأداء العالي ومكافأتهم بشكل مناسب. تعتبر هذه الميزات ذات أهمية كبيرة في سيناريو الشركات اليوم وهي مطلوبة لزيادة مستوى الإنتاجية ودرجة التحكم في المشاريع الجارية. جعلت EmpMonitor من ...
Time Champ
timechamp.io
يساعد Time Champ الشركات على إطلاق إمكانات الإنتاجية من خلال برنامج تتبع الوقت التلقائي وقياس الإنتاجية. يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاجيتك بنسبة 20% إلى 30% وتحسين معنويات الموظفين بشكل لم يسبق له مثيل. يعد Time Champ أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت، ومع مجموعة الميزات الغنية التي يقدمها، يمكنه المساعدة...
Trackabi
trackabi.com
يعد Trackabi برنامجًا ممتازًا لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين والتقاط لقطات الشاشة وتتبع عناوين URL وجدولة إجازات الموظفين وتتبع مسار GPR وإعداد تقرير الوقت وتخطيط المشروع وتقديره وإعداد الفواتير وإدارة الدفع. يركز Trackabi على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يجعل Trackabi تتبع الوقت فعالاً وجذابًا ب...
Mimecast
mimecast.com
يحظر أمان البريد الإلكتروني المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Mimecast أخطر الهجمات التي تتم عبر البريد الإلكتروني، بدءًا من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وحتى الهندسة الاجتماعية والاحتيال في الدفع وانتحال الشخصية. مع أمان البريد الإلكتروني المتقدم من Mimecast، يمكنك الحصول على: - أفضل حماية على...
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere عبارة عن برنامج لمراقبة الموظفين عن بعد وتتبع وقت سطح المكتب يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لضمان الأمان وتعزيز الإنتاجية. توفر هذه الأداة ميزات مثل المراقبة التلقائية للوقت، وتتبع وقت الخمول، ومراقبة استخدام موقع الويب والتطبيقات، وتتبع الموقع لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. كما أنه ...
Pendulums
pendulums.io
قم بإدارة وتتبع وقتك بشكل أكثر كفاءة باستخدام أداة تتبع الوقت الحديثة. البندول هي أداة مجانية لتتبع الوقت تساعدك على إدارة وقتك بطريقة أفضل من خلال واجهة سهلة الاستخدام وإحصائيات مفيدة.
Monitask
monitask.com
تقدم Monitask برامج لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والمساءلة عبر فريقك. تعمل برامج المراقبة بالإضافة إلى إمكانات تتبع الوقت على إبقاء الفرق مركزة على المهمة التي بين أيديهم. برنامجنا قوي، ولكنه خفيف الوزن، مما يجعله بسيطًا وسهل الاستخدام. يمكن للمديرين أيضًا الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بهم على أي من أج...
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra's PhishLabs هي شركة استخباراتية للتهديدات السيبرانية توفر الحماية من المخاطر الرقمية من خلال معلومات التهديدات المنسقة والتخفيف الكامل. توفر PhishLabs انتحال هوية العلامة التجارية والاستيلاء على الحساب وتسرب البيانات والحماية من تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي في حل واحد كامل للعلامات التجاري...
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
Workstatus
workstatus.io
زيادة إنتاجية الفريق إلى الحد الأقصى: من العمل عن بعد إلى داخل المكتب - عزز الإنتاجية من خلال حلنا الشامل لتتبع الوقت وإدارة المشاريع والمهام وتحسين القوى العاملة. ارفع مستوى عملك باستخدام برنامج إدارة القوى العاملة الرائد. تبسيط العمليات وتحسين سير العمل وتمكين فريقك. جربه الآن!
DeskLog
desklog.io
Desklog هو برنامج لإدارة المشاريع وتتبع الموظفين يساعد على إدارة المشروع وتتبع الإنتاجية في الوقت الفعلي لفريقك. يراقب الأنشطة اليومية بسهولة ويتتبع الوقت المستغرق والتقرير. يقوم برنامج تتبع إنتاجية الموظف هذا بمراقبة ومساعدة الفريق على إكمال جميع متطلبات العميل وإدارة الوقت والميزانية وجميع قيود ال...
Mandiant
mandiant.com
توفر شركة Mandiant حلولاً تحمي المؤسسات من هجمات الأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة المبتكرة من الخطوط الأمامية.
Factal
factal.com
توفر Factal للشركات الحقائق التي تحتاجها في الوقت الفعلي لحماية الأشخاص وتجنب الاضطرابات وتعزيز الأتمتة عند حدوث ما هو غير متوقع. تجمع Factal بين الاكتشاف السريع والتحقق الموثوق به في منصة واحدة، متفوقة على مصادر الأخبار العاجلة الأخرى. يستخدم الصحفيون ذوو الخبرة التعلم الآلي لتحديد الأحداث العالمية...
Phish.Report
phish.report
يتيح لك Phish.Report الإبلاغ بسرعة عن أي موقع تصيد باستخدام دليل تفاعلي. تعني قاعدة بيانات جهات الاتصال الخاصة بإساءة الاستخدام أنك تقوم دائمًا بالإبلاغ إلى المكان الصحيح.
Reflectiz
reflectiz.com
يحافظ Reflectiz على أمان الأعمال التجارية عبر الإنترنت من خلال تخفيف مخاطر الأمان والخصوصية الناتجة عن تهديدات الطرف الثالث من الجيل التالي على موقع الويب الخاص بك، دون إضافة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
Pentera
pentera.io
Pentera هي الشركة الرائدة في فئة التحقق من الأمان الآلي، مما يسمح لكل مؤسسة باختبار سلامة جميع طبقات الأمن السيبراني بسهولة، وكشف التعرضات الأمنية الحقيقية والحالية في أي لحظة وعلى أي نطاق. يستخدم الآلاف من المتخصصين في مجال الأمن ومقدمي الخدمات حول العالم Pentera لتوجيه عملية المعالجة وسد الثغرات ا...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future هي أكبر شركة لاستخبارات التهديدات في العالم. توفر سحابة الذكاء المسجلة في المستقبل معلومات شاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت عبر الويب المفتوح والويب المظلم والمصادر التقنية، يوفر Recorded Future رؤية في الوقت الفعلي لسطح الهجوم المتوسع ومشهد التهديدات...
fenced.ai
fenced.ai
ليس من الممكن دائمًا للوالدين الاعتناء بكل نشاط يقوم به أطفالهم، وخاصةً كيفية قضاء أطفالهم الوقت على الإنترنت. شبكة الإنترنت ليست دائمًا مساحة آمنة للأطفال. هذا هو الوقت الذي يصبح فيه مسيج.ai مفيدًا لضمان الرفاهية الرقمية لأطفالك. يساعد موقع مساج على الحصول على راحة البال لأنه يتيح لك معرفة ما إذا ك...
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity عبارة عن نظام أساسي شامل لتتبع الإنتاجية وإدارة الموظفين مصمم لتبسيط سير العمل وتعزيز تعاون الفريق وتحقيق نجاح الأعمال بشكل عام. بالإضافة إلى ميزات مثل تتبع الوقت الدقيق، وإدارة المهام، وتحليل الإنتاجية، ورؤى استخدام التطبيق، يتضمن Worktivity أيضًا إدارة مفصلة للمشروع، وتتبع الوقت، وتقاري...
WorkTime
worktime.com
WorkTime هو برنامج لمراقبة الموظفين والكمبيوتر والإنترنت. يراقب WorkTime الإنتاجية ويساعد على تعزيزها. يراقب الموظفين الذين يعملون من المنزل وعن بعد وفي المكتب. لا يدعم WorkTime أي مراقبة غازية. إنه مصمم للأحمال الثقيلة ويعمل بشكل جيد على أكثر من 1-15000 جهاز كمبيوتر.
Yaware
yaware.com
يساعد Yaware.Mobile الأشخاص على أن يكونوا أكثر إنتاجية من خلال قياس وتحليل المكالمات والتطبيقات وموقع هواتف الموظفين.