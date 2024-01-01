أكاديمية activeMind هي منصة تعليمية تركز على توفير التدريب والموارد في مجالات حماية البيانات وأمن المعلومات. وهو امتداد لـ activeMind، ويهدف إلى تزويد المهنيين والمنظمات بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة البيانات وتأمينها بشكل فعال. تشمل الميزات الرئيسية لأكاديمية activeMind ما يلي: * دورات شاملة: تقدم الأكاديمية مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية التي تغطي الجوانب الرئيسية لحماية البيانات وأمن المعلومات، بما في ذلك الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وأساسيات الأمن السيبراني، وممارسات الأمان المتقدمة. * مدربون خبراء: تم تصميم الدورات وتدريسها من قبل خبراء الصناعة ذوي الخبرة الواسعة في حماية البيانات، والامتثال القانوني، وأمن المعلومات. * التعلم المرن: توفر أكاديمية ActiveMind خيارات تعليمية مرنة، بما في ذلك الدورات التدريبية عبر الإنترنت التي يمكن الالتحاق بها وفقًا لسرعة المتعلم، مما يجعلها في متناول المتخصصين المشغولين. * الشهادات: يمكن للمشاركين الحصول على شهادات عند الانتهاء من الدورات، مما يعزز مؤهلاتهم المهنية ويظهر خبرتهم في مجال حماية البيانات وأمن المعلومات. * محتوى محدث: يتم تحديث المنهج بانتظام ليعكس أحدث التطورات في قوانين حماية البيانات وممارسات أمن المعلومات، مما يضمن حصول المتعلمين على المعلومات الحالية وذات الصلة. * التركيز العملي: تركز الدورات على المعرفة والمهارات العملية التي يمكن تطبيقها مباشرة في البيئات المهنية، مما يساعد المؤسسات على تحسين إجراءات الامتثال والأمن الخاصة بها. أكاديمية activeMind هي مورد أساسي لأي شخص يتطلع إلى تعميق فهمه لحماية البيانات وأمن المعلومات، سواء كانوا محترفين متمرسين أو جدد في هذا المجال.

الموقع الإلكتروني: activemind.academy

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