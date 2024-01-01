بدائل - Actioner
Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
Habitica
habitica.com
Habitica هو تطبيق مجاني للعادات والإنتاجية يتعامل مع حياتك الحقيقية وكأنها لعبة. يمكن أن تساعدك Habitica على تحقيق أهدافك لتصبح بصحة جيدة وسعيدة.
Zapier
zapier.com
Zapier هي شركة عالمية تعمل عن بعد تتيح للمستخدمين النهائيين دمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها. على الرغم من أن Zapier يقع مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، إلا أنها توظف قوة عاملة مكونة من 250 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي 23 دولة أخرى.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم...
Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق المزدحمة والذي يجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك واستراحاتك. استرجع ما يصل إلى 40% من أسبوع العمل من خلال جدولة قابلة للتكيف في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على مرونة تقويمك باستخدام الذكاء التنبؤي للدفاع ديناميكيًا عن الأولويات مع امتلاء أسبوعك - بحيث ي...
Motion
usemotion.com
Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية
Any.do
any.do
انضم إلى ملايين الأشخاص الذين يستخدمون Any.do يوميًا للبقاء منظمين وإنجاز المزيد من المهام.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Mem
mem.ai
Mem هو تطبيق لتدوين الملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. في جوهره، تم تصميمه للحفاظ على تنظيم المهنيين المشغولين، وخاصة أولئك الذين يقومون بإنشاء وإدارة كمية كبيرة من المعلومات. يتجاوز تطبيق Mem مجرد تدوين الملاحظات: فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء "عقل ممتد" لكل مستخدم. وباستخدام مكونات الذكاء ال...
Unito
unito.io
تحافظ Unito على مزامنة مجموعتك من تطبيق إلى آخر من خلال نهج جديد أبسط للتكامل مدعوم بالمزامنة المباشرة ثنائية الاتجاه. يمكن لأي شخص في فريقك الاتصال بالبيانات ومزامنتها في دقائق معدودة بين التطبيقات والأدوات التي تستخدمها بالفعل. تحويل المهام في إحدى الأدوات إلى تذاكر في أداة أخرى؛ إرسال البيانات ال...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs، منصة لإدارة المعرفة والتعاون من الجيل الجديد باستخدام الملاحظات السحابية كحامل، جنبًا إلى جنب مع المستندات عبر الإنترنت وقواعد المعرفة والمجلدات وغيرها من الوظائف متعددة الأشكال، فإنه يوفر للأفراد والفرق مركز عمل متكامل لإدارة المعلومات الرقمية والتعاون.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI هو مخطط يومي قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة الفرق والمهنيين المشغولين في التخطيط اليومي وإدارة الوقت. كيف يعمل: باستخدام برنامج BeforeSunset AI Planner وبرنامج المهام، يمكنك تخطيط يومك من خلال التقويم وقائمة المهام، من خلال مراجعة إنجازات الأمس، والمهام غير المكتملة. يمكنك ال...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Glasp
glasp.co
Glasp هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من تلخيص مقاطع فيديو YouTube بسرعة وفعالية. ويستخدم أحدث التطورات في معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتزويد المستخدمين بملخص موجز ودقيق للفيديو المعني. من خلال الجمع بين قوة ChatGPT وYouTube، تنتج شركة Glasp ملخصات توفر وقت المستخدمين. يمكن...
Integrately
integrately.com
Integrately هو برنامج أتمتة بنقرة واحدة يمكّنك من توصيل تطبيقات متعددة بسهولة مذهلة. باستخدام Integrately، يمكنك إنشاء مهام سير عمل بسيطة فردية أو إنشاء مهام سير عمل معقدة ببضع نقرات فقط. يمكنك أيضًا الاختيار من بين عمليات التشغيل الآلي الجاهزة للاستخدام لدينا وإعداد سير العمل الخاص بك بنقرة واحدة ف...
Range
range.co
النطاق هو المكان المناسب للفرق البعيدة والمختلطة للتواصل مع بعضها البعض، سواء بشكل غير متزامن أو في الوقت الفعلي. قم بإجراء عمليات تسجيل وصول واجتماعات فعالة وفقًا للجدول الزمني المفضل لفريقك والذي يسمح لكم جميعًا بمعرفة: - معرفة من يعمل على ماذا، ومن يحتاج إلى المساعدة، وكيف يشعرون - أجب عن أسئلة ا...
Momentum
momentum.io
أتمتة مبيعاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Momentum الفرق على تحسين إدارة خطوط الأنابيب وإغلاق الأسعار باستخدام MEDDIC الآلي والإشعارات وملخصات المكالمات وغرف الصفقات التي تربط Slack وSalesforce وبقية حزمة الإيرادات لديك.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI عبارة عن منصة مبيعات وتسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على التوسع بشكل أسرع باستخدام حلول التسويق القائمة على الحساب. في منصة واحدة: حدد حساباتك المستهدفة واكتشفها، وقم بتنسيق المحادثات الفردية مع المجموعات المستهدفة، وإشراكهم عبر قنوات متعددة، وتشغيل إعلا...
TextExpander
textexpander.com
TextExpander هي أداة إنتاجية للكتابة تساعد الفرق على إدارة مهام الكتابة المتكررة وإنشاء المقتطفات وتصحيح التهجئة ومشاركة المحتوى والمزيد. حافظ على تواصل فريقك بأكمله بكفاءة وبلغة متسقة. شارك مقتطفات الرسائل والتوقيعات والأوصاف مع كل من يعمل معك في المشاريع.
InboxPro
inboxpro.io
يساعدك InboxPro على تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء وإغلاق المزيد من الاجتماعات. إتقان التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أتمتة التسلسلات وتخصيصها باستخدام علامات الدمج وتعزيز مشاركة العملاء. ابدأ في الفوز بالمزيد من الصفقات الآن.
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هي أداة تقويم لإدارة الوقت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين جداول الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يومهم. إنه يقدم طريقة جديدة للعمل بمرونة وتركيز. يستخدم Clockwise الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا GPT (المحول التوليدي المُدرب مسبقًا)، لتصميم يوم مثالي للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم وأنما...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot يجلب لك راحة البال! - حافظ على مزامنة فريقك. ابحث عن الانسجام في يومك حيث يتم تشغيل المواقف والاجتماعات والاستعراضات الاستعادية والاستطلاعات على الطيار الآلي. - إنجاز المزيد. استمتع بحرية فريق الإدارة الذاتية حيث توفر مسارات العمل المبسطة وقتًا ثمينًا. - مساعدة فناني الأداء، أداء. قم ببناء ...
Workast
workast.com
Workast هو أفضل منصة لإدارة المشاريع لفرق Slack. يساعد Workast الفرق على إدارة المشاريع والمهام والأحداث والعملاء والمهام بسهولة. استخدم حساب Slack الخاص بك للتسجيل في أقل من دقيقة وتتبع العمل في كل من Slack وWorkast، وإنشاء المهام بسرعة ومعرفة ما يجب القيام به أينما تريد العمل.
DailyBot
dailybot.com
رقم 1 للعمل غير المتزامن. يمكنك إدارة الاجتماعات الاحتياطية غير المتزامنة والاستعراضات الاستعادية وعمليات تسجيل وصول الفريق والاستطلاعات مع فرق بعيدة. يقوم DailyBot أيضًا بتتبع دوافع فريقك ويساعدك على الاحتفال بالانتصارات من خلال Kudos. ابدأ مجانًا.
Seismic
seismic.com
Seismic هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال التمكين، حيث تساعد المؤسسات على إشراك العملاء وتمكين الفرق وتحفيز نمو الإيرادات. تعد Seismic Enablement Cloud™ أقوى منصة تمكين موحدة تزود الفرق التي تتعامل مع العملاء بالمهارات والمحتوى والأدوات والرؤى المناسبة للنمو والفوز. من أكبر المؤسسات في العالم إلى ال...
Troops
troops.ai
القوات عبارة عن برنامج في خدمتك، تم تصميمه مع وضع البشر في الاعتبار. إنها عبارة عن منصة اتصالات تتعلق بالإيرادات، وجهاز عصبي مركزي لفرق الذهاب إلى السوق التي تقدم المعلومات الصحيحة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. لا تفوت الفرق أبدًا إشارة الإيرادات، مما يسمح لها باتخاذ إجراءات سريعة ومشاركة المع...
Magical
getmagical.com
Magical هو تطبيق إنتاجي يعمل على تسريع المهام المتكررة أثناء العمل - لا يتطلب الأمر واجهات برمجة تطبيقات أو عمليات تكامل. مجرد امتداد للمتصفح. بضغطة زر بسيطة، تقوم Magical بأتمتة المهام العادية مثل المراسلة وإدخال البيانات وتحديد المصادر وسير العمل. على عكس حلول الأتمتة الحالية الباهظة الثمن والص...
APILayer
apilayer.com
APILayer هو سوق API. APILayer هي المزود الرائد لمنتجات API الجاهزة والمستندة إلى السحابة والمصممة لمساعدة المطورين والشركات حول العالم على العمل بسرعة وفعالية. اليوم، تكافح المؤسسات من جميع الأحجام لدعم التحولات الرقمية المعقدة والطلب المتزايد على الاتصال والبيانات في الوقت الفعلي. تعالج APILayer هذ...
Hoppier
hoppier.com
أرسل مكافآت عالمية إلى العملاء أو الموظفين بخمس نقرات أو أقل باستخدام عناصر التحكم Smarter Spending™! قم بإنشاء برنامج الغداء الخاص بك عن بعد، وأرسل القهوة، ومشروبات الساعة السعيدة، والهدايا الشخصية، والتبرعات الخيرية، وبدلات التعلم، والمزيد. يعمل Hoppier في أكثر من 60 دولة! أكثر من 1000 منظمة عالمي...