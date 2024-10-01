بدائل - Actiondesk

Rows

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الصفوف هي جدول البيانات حيث تعمل الفرق بشكل أسرع. فهو يجمع بين جدول بيانات وعمليات تكامل مضمنة وتجربة مشاركة جديدة للفرق لبناء أعمالهم ومشاركتها في مكان واحد. إن تكاملها مع خدمات البيانات (مكتشفات البريد الإلكتروني، وقواعد بيانات الشركة، وخرائط Google، وCrunchbase) وتطبيقات الأعمال (Facebook/Google ...