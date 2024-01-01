Action Forex

Action Forex

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الموقع الإلكتروني: actionforex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Action Forex على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يهدف Action Forex إلى تمكين متداولي الفوركس الأفراد من التداول الاحترافي. ستجد هنا آخر تحديثات السوق، والتحليل المباشر للفوركس، وأبحاث الفوركس، والأفكار التجارية، والأدوات المتنوعة، وأسعار العملات، والتنبؤات الفنية، والأخبار الأساسية، وإشارات التداول.

الموقع الإلكتروني: actionforex.com

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