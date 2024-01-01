Action Card

Action Card

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: actioncardapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Action Card على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ Action Card على رقمنة عمليات التدقيق وقوائم المراجعة الخاصة بمتجرك مما يساعد على تبسيط العمليات. توفير الوقت في استكمال الزيارات والحفاظ على معايير العلامة التجارية بشكل صحيح.
الفئات:
Business
برامج إدارة مهام البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: actioncardapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Action Card. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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