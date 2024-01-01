بدائل - Actindo

ECOUNT ERP

ecount.com

Ecount عبارة عن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) قائم على السحابة والذي كان رائدًا في الصناعة لمدة 20 عامًا. يتيح هذا النظام الوصول غير المحدود في أي وقت وفي أي مكان. هناك ما يصل إلى 60.000 شركة فريدة حول العالم تستخدم Ecount حاليًا، تخيل لو أن كل شركة لديها عدة مستخدمين، يمكن أن يصل عدد المستخدمين ب...