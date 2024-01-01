Actindo

Actindo

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الموقع الإلكتروني: actindo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Actindo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Actindo هي شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتجارة، وتتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في السوق. تعمل منصة Actindo Core1 على تنسيق العناصر الأساسية للتجارة القابلة للتركيب لتحويل أي نموذج أعمال رقمي وتبسيطه وتوحيده. عضو تحالف MACH.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: actindo.com

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QuickBooks Workforce

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

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ECOUNT ERP

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weclapp

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ConnectWise Home

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J.D. Power

J.D. Power

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Royal Q

Royal Q

royalqs.com

Targit

Targit

targit.com

RichRelevance

RichRelevance

richrelevance.com

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