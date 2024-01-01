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Actindo هي شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتجارة، وتتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في السوق. تعمل منصة Actindo Core1 على تنسيق العناصر الأساسية للتجارة القابلة للتركيب لتحويل أي نموذج أعمال رقمي وتبسيطه وتوحيده. عضو تحالف MACH.

الموقع الإلكتروني: actindo.com

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