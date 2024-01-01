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إنشاء روبوتات دردشة ذكية اصطناعية لمتاجر التجزئة اليومية عبر الإنترنت. Acobot هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير برامج الدردشة الآلية في مجال الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية وتجار التجزئة عبر الإنترنت. مدعومًا بتقنية التعلم الآلي المتقدمة، يتعلم Acobot من موقع الويب الخاص بك ويتفاعل مع المستخدمين بشكل مستقل. لا حاجة إلى برمجة، يتم دعم Acobot من قبل منشئي التجارة الإلكترونية الرائدين مثل Shopify وWooCommerce وغيرهم.

الموقع الإلكتروني: acobot.ai

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