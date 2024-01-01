Acobot

Acobot

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: acobot.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Acobot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إنشاء روبوتات دردشة ذكية اصطناعية لمتاجر التجزئة اليومية عبر الإنترنت. Acobot هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير برامج الدردشة الآلية في مجال الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية وتجار التجزئة عبر الإنترنت. مدعومًا بتقنية التعلم الآلي المتقدمة، يتعلم Acobot من موقع الويب الخاص بك ويتفاعل مع المستخدمين بشكل مستقل. لا حاجة إلى برمجة، يتم دعم Acobot من قبل منشئي التجارة الإلكترونية الرائدين مثل Shopify وWooCommerce وغيرهم.

الموقع الإلكتروني: acobot.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Acobot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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