بدائل - AccountBerry

Asana

Asana

asana.com

Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تفيد شركة Forrester, Inc. أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك، داستن موسكوفي...

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.

Wave

Wave

waveapps.com

Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 20...

Xero

Xero

xero.com

Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc.‎ هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...

FreeAgent

FreeAgent

freeagent.com

FreeAgent هي شركة برمجيات محاسبة قائمة على السحابة ومقرها في إدنبرة، اسكتلندا.

Deskera

Deskera

deskera.com

برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك

sevDesk

sevDesk

sevdesk.de

مع sevDesk، يمكنك حفظ مستنداتك رقميًا بسهولة ووضوح. يقوم برنامج المحاسبة الخاص بنا تلقائيًا بإنشاء فاتورة فائض الإيرادات لك.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.

Crunch

Crunch

crunch.co.uk

مزيج مثالي من برامج المحاسبة البسيطة ونصائح الخبراء والخدمة الرائعة من المحاسبين القانونيين المعتمدين للعاملين لحسابهم الخاص والمقاولين والشركات الصغيرة.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.

Holded

Holded

holded.com

Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد....

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم خصيصًا لأصحاب الأعمال وفرق المبيعات الخاصة بهم.

Wafeq

Wafeq

wafeq.com

برنامج محاسبة قوي للشركات ذات التفكير المستقبلي. أرسل الفواتير وأوامر الشراء، وقم بإدارة مخزونك وكشوف المرتبات الخاصة بك، واحصل على العشرات من التقارير المالية، وقم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين. الكل في واحد البرمجيات.

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

بفضل Pennylane، يستطيع الرؤساء التنفيذيون اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسهيل إدارتهم المالية. وبدون مغادرة المنصة، يمكنهم الوصول إلى بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي، وأداة ذكية للفواتير، وإدارة فعالة للنفقات.

Zybra

Zybra

zybra.in

برنامج محاسبة ضريبة السلع والخدمات (GST) سريع وسهل لعملك. أسرع برامج وتطبيقات المحاسبة نموًا في الهند للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

TopNotepad

TopNotepad

topnotepad.com

عروض أسعار بسيطة عبر الإنترنت، برامج محاسبة الفواتير للشركات الصغيرة. قم بإنشاء عروض أسعار وفواتير ونفقات تسجيل لا لبس فيها وتتبع الالتزامات الضريبية.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل).

Conta Azul

Conta Azul

contaazul.com

Conta Azul عبارة عن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الإنترنت سهل الاستخدام لتتمكن من العمل مع المحاسب الخاص بك. قم بتنظيم المبيعات واستلام المدفوعات بشكل أسرع وإصدار الفواتير والتحكم في شركتك في مكان واحد.

QuickFile

QuickFile

quickfile.co.uk

برنامج محاسبة سحابي بسيط وبديهي للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة.

Akaunting

Akaunting

akaunting.com

منصة محاسبة مفتوحة المصدر تساعد الشركات الصغيرة على إدارة الفواتير والودائع وتفاعلات العملاء والمزيد.

Munim

Munim

themunim.com

أفضل برامج المحاسبة في الهند. استمتع بتجربة الإصدار الأكثر أمانًا للمحاسبة مع أفضل برامج المحاسبة في الهند. إنها أكثر من مجرد فواتير ضريبة السلع والخدمات والمخزون والمحاسبة. يمكنك توفير وقتك وأموالك بنقرة واحدة فقط.

Pandle

Pandle

pandle.com

Pandle عبارة عن محاسبة سحابية مجانية وسهلة وفعالة تستهدف الشركات الصغيرة.

Akounto

Akounto

akounto.com

برنامج محاسبة متنقل عبر الإنترنت لإدارة كتبك وحساباتك وضرائبك ولتوسيع نطاق أعمالك بكفاءة. قم بتبسيط المحاسبة والكتب الخاصة بك مع Akounto

Clear Books

Clear Books

clearbooks.co.uk

برنامج محاسبة عبر الإنترنت يمنح الشركات الصغيرة الموجودة في المملكة المتحدة شعورًا رائعًا وهادئًا ومسيطرًا. توفر Clear Books طريقة أسهل لإدارة الشؤون المالية لأعمالك. إنه برنامج محاسبة عبر الإنترنت سهل الاستخدام مصمم للشركات الصغيرة والمقاولين والمستقلين والتجار المنفردين في المملكة المتحدة.

Vencru

Vencru

vencru.com

احسب أرباحك بدون جداول بيانات معقدة. Vencru هو برنامج مجاني للفواتير والمحاسبة يمنحك رؤية بسيطة لتقارير المبيعات والعملاء والمخزون والأعمال - كل ذلك في مكان واحد.

Cashflow

Cashflow

cashflow.do

برنامج محاسبة الكل في واحد في السحابة للشركات الصغيرة. رائعة للبيع بالتجزئة أو البيع بالجملة أو المخزون أو الخدمات أو الشركات القائمة على المشاريع. حاول مجانا!

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.

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