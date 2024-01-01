بدائل - Accompa

OneDesk

OneDesk

onedesk.com

إدارة مشاريعك، دعم عملائك، تقديم الخدمات.

Olive

Olive

olive.app

اكتشف مستقبل اتخاذ القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات ومصادر البرامج مع Olive. Olive هي منصة مصادر البرامج الوحيدة التي تجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لمساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل. تمكّنك منصة Olive من مركزية عملية RFx الخاصة بك، وجمع الرؤى، وتقييم الاستجابات، ومقارنة البائعين والت...

Delibr

Delibr

delibr.com

أحدث ثورة في كتابة PRD باستخدام قوالب Delibr AI الديناميكية وتسهيل اتخاذ القرار وتكامل Jira ثنائي الاتجاه. استخدم الذكاء الاصطناعي لشحن المزيد من قيمة المنتج بمستوى جديد من الوضوح والتدفق.

Userdoc

Userdoc

userdoc.fyi

تم تنفيذ قصص المستخدمين والشخصيات والرحلات بشكل صحيح. أداة حديثة لإدارة المتطلبات مع ميزات ستحبها. يمكنك توفير ساعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ودعوة فريقك وعملائك للتعاون.

Reqstudio

Reqstudio

reqstudio.com

ReqStudio هو الحل عبر الإنترنت للشركات لجمع المتطلبات وله هدف رئيسي واحد وهو جعل تجربتك في تجميع البرامج وإنشاء الوثائق ومتابعة العملية بأكملها سهلة وبسيطة وتحبها. لا تزال إدارة مشاريع تطوير البرمجيات تفشل في التسليم في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية في أكثر من 60% من الحالات. وفي ما يصل إلى 35%، ي...

Flow Engineering

Flow Engineering

flowengineering.com

يتوافق تتبع المتطلبات الرشيقة مع Digital Twin. تم تصميم Flow خصيصًا لمساعدة فرق Agile سريعة الحركة على التكرار بشكل أسرع.

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